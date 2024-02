Trust: la tua postazione Gaming di qualità e accessibile

Creare una postazione gaming completa in casa può essere una sfida, ma gestire saggiamente lo spazio è cruciale, specialmente per coloro che considerano tastiera e mouse come estensioni naturali delle loro braccia

Tuttavia, la chiave del successo risiede nella scelta accurata dei prodotti per rendere l’ambiente di gioco confortevole ed efficiente.

GXT 833 THADO: tastiera compatta da gaming in metallo con illuminazione LED multicolore

Trust, leader nel settore degli accessori digitali, offre una gamma di accessori gaming di alta qualità a prezzi accessibili, perfetti per supportare sessioni di gioco prolungate e intense. Con Trust, rinnovare la propria postazione è facile grazie a prodotti sostenibili e convenienti. Dalla tastiera alle cuffie e al mouse, ecco le ultime novità gaming proposte da Trust.

Realizzata con il 69% di plastica riciclata e un design Eco-friendly, la tastiera compatta da gaming Thado offre fino a 10 pressioni simultanee sui tasti. Dotata di una solida piastra posteriore in metallo e piedini in gomma antiscivolo per una maggiore stabilità. Disponibile in versione multicolore con base nera o bianca. Prezzo: € 29,99.

GXT 415P ZIROX: cuffie gaming Over-Ear, leggere, ideate per PC, laptop e console

Con un peso di soli 244 grammi, le Zirox vantano un design comodo e leggero. Grazie ai potenti driver da 50 mm, le Zirox garantiscono un suono formidabile. Il microfono pieghevole si inserisce comodamente nelle cuffie, mentre il controllo volume on-ear e la disattivazione microfono danno la possibilità di ascoltare e dire esattamente ciò che vuoi.

Disponibili in quattro diverse colorazioni, Booster Black, Winning White, Brilliant Blue o Powerful Pink.

Prezzo di listino: € 19,99

GXT 110 FELOX : mouse da gaming illuminato e wireless

Adatto a ogni tipo di gioco, la regolazione della velocità da 800 a 4800 DPI assicura prestazioni ottimali. Con sei pulsanti pratici, rotellina di scorrimento e settore DPI, offre varie opzioni di gioco. La batteria assicura 80 ore di autonomia con una singola ricarica, consentendo il gioco anche durante il processo di ricarica. Disponibile in Boomster Black o Winning White. Prezzo: € 19,99.

GXT 611 Wezz: set di altoparlanti illuminato 2.0 RGB

Con uno stile distintivo, il Wezz è un altoparlante vibrante di colori. La parte anteriore, completamente decorata con illuminazione RGB pulsante, offre un’esperienza coinvolgente per film, musica e giochi, con effetti luminosi che si sincronizzano con il ritmo della musica. Inoltre, suono e luce possono essere gestiti comodamente tramite un telecomando incluso. Prezzo: € 39,99.

GXT 703 Riye: sedia da gaming

Con un design elegante e raffinato, la sedia Riye consente ai giocatori di esprimere la propria personalità. Regolabile in altezza e dotata di braccioli ribaltabili, offre supporto quando necessario e libertà di movimento quando non serve. Il design futuristico e accattivante, insieme al comfort e alla resistenza garantiti dal tessuto traspirante, rendono la sedia Riye un’opzione ideale. Disponibile nei colori rosso, blu, bianco e nero. Prezzo: €149,99.

