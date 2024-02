Biomutant: rilasciato il trailer per la versione Nintendo Switch

Il mutante cambia mutande e casacca: Biomutant si unisce a sorpresa ai “port impossibili” per Nintendo Switch con tanto di trailer

Con i publisher di nuovo in preda alla febbre dell’abbandono nei confronti della Grande N, pure noi avremmo pensato che l’era dei “port impossibili” per Nintendo Switch fosse alle nostre spalle, ma con il trailer dedicato alla conversione di Biomutant ci siamo dovuti ricredere. Il gioco, in tempo per un nuovo giro intorno al sole da parte di chi vi scrive, uscirà il 14 maggio, come annunciato dal publisher THQ Nordic. In realtà il titolo ha fatto una comparsata tra i vari inventari dei retailer a settembre 2022, ma non è stato ufficialmente annunciato fino allo scorso maggio. E noi ce n’eravamo pure scordati, ma il passare del tempo non ha impedito al gioco di Experiment 101 di procedere la sua gestazione in formato ibrido. Una mutazione, se vogliamo.

Il trailer di Biomutant per Nintendo Switch

Definito “un GdR kung-fu post-apocalittico fiabesco open-world”, Biomutant porterà su Nintendo Switch la sua mistura di arti marziali, poteri mutanti e armi da fuoco, come ci ricorda il trailer. Mesi prima dopo l’uscita su PC, PlayStation e Xbox, il publisher Embracer Group (Tomb Raider I-III Remastered) ha dichiarato che il gioco ha recuperato i costi dello sviluppo nella sua prima settimana sul mercato. In seguito, il titolo ha superato il milione di copie vendute. La critica non è stata di certo dello stesso avviso del pubblico, con un’enfasi sul fattore “asso in ogni aspetto, maestro in nessuno” che ne tarpa le metaforiche (o no?) ali. Ironicamente, il gioco non si è presentato nel corso del recente Partner Showcase.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate quest'annuncio?