Final Fantasy 7 Rebirth è ora disponibile: ecco il trailer di lancio!

Finalmente ci siamo: Final Fantasy 7 Rebirth è ora disponibile su PS5 e Square Enix ne ha rilasciato il trailer di lancio: vediamolo insieme, in questo articolo dedicato

L’ultimo giorno di febbraio è finalmente arrivato, e sappiamo già tutti che cosa significa: lui è qui. Final Fantasy 7 Rebirth è finalmente disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 5, pronto per essere giocato e vissuto da chiunque abbia già esperito il viaggio di Final Fantasy 7 Remake in quel lontano 2020. Eravamo in piena pandemia di Coronavirus quando a distanza di un paio di settimane arrivarono sul mercato quel capolavoro di Persona 5 Royal (qui la nostra recensione completa!) e proprio il già citato Remake di un titolo che ha fatto la storia del genere, anzi, la storia del videogioco. Fra le tante polemiche dovute al cambio di rotta narrativo deciso da Square Enix e una qualità di gioco comunque eccelsa, Remake ha dato inizio ad una nuova trilogia che rinarra le avventure di Cloud, Tifa, Barret e compagnia bella. E Rebirth ne è il sequel diretto.

Final Fantasy 7 Rebirth è finalmente qui, vediamo insieme il trailer di lancio

In occasione del lancio, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth, che trovate proprio qua sopra. Emozionati? Noi molto, sì, vi abbiamo già parlato con enfasi del titolo in un’anteprima dedicatagli e scaturita dalla demo rilasciata sul PlayStation Store qualche tempo fa (la trovate qui). Rebirth sembra avere un mondo molto più vasto di quel lunghissimo e stupendo corridoio che fu Final Fantasy 7 Remake (ve ne abbiamo parlato in una recensione, la trovate qui!), nonché diversi aggiornamenti e migliorie di un gameplay che già ci aveva conquistati con la sua prima iterazione. E che sappiamo benissimo sarà, quasi certamente, la strada che prenderanno i capitoli principali del franchise che abbandoneranno, quasi certamente, la potente “deriva” completamente action di Final Fantasy 16 (qui la nostra recensione!).

Se volete qualche guida per immergervi preparati nel mondo di Final Fantasy 7 Rebirth, qua sotto trovate qualche nostro suggerimento.

Avete visto il trailer di lancio di Final Fantasy 7 Rebirth? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!