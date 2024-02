Hai finalmente acquistato quella tanto agognata console di nuova generazione di Sony che tanto desideravi, ma devi sapere che devi poggiarla nella maniera corretta sulla tua scrivania. In questa guida scoprirai come posizionare la PlayStation 5

Finalmente ce l’hai fatta, dopo aver aspettato così tanto, in attesa che finisse la crisi dei semiconduttori che si è presentata proprio durante il periodo di pubblicazione della PS5. Sono passati più di tre anni da allora, e sicuramente avrai trovato un’offerta giusta per acquistare finalmente la nuova console di Sony. Nel caso però tu non ce l’avessi ancora, qui trovi la PS5 Slim Disc a 474,99 euro. Una volta che hai acquistato la tua console, devi sapere come posizionare la PlayStation 5 nella maniera corretta. In questa guida ti spiegheremo come fare.

Verticale | Come posizionare la PlayStation 5

Per posizionare la Playstation 5 in verticale ti serve la base in plastica, quella che trovi nella confezione della PS5 che hai acquistato. Come prima cosa prendi proprio la basetta e ruota di 90 gradi la sezione più esterna, quella dove ci sono i ganci. Nella parte sotto la basetta trovi una piccola vite, incastrata dentro una sezione apposita. Estraila, perché ti servirà per fissare bene la base alla console. Ora prendi la PS5 e mettila su di un piano, appoggiata su un fianco. Vedrai un piccolo tappo che copre un foro, proprio sotto la PS5. Ora riprendi la base e fai combaciare il foro centrale con quello nella parte bassa della console. I ganci che hai ruotato in precedenza devono combaciare con due perni posti nella parte posteriore di PS5. Inserisci la vite nel foro e stringi con un cacciavite. Ora non ti basta che collegare la PS5 alla tv.

Orizzontale | Come posizionare la PlayStation 5

La basetta ti serve anche per posizionare la PS5 in orizzontale. La PS5 si può anche stendere in orizzontale senza il supporto, ma è molto rischioso, perché è soggetta a delle vibrazioni che potrebbero danneggiarla. Il problema della PS5 in orizzontale è che la base si può agganciare letteralmente ovunque, il design infatti è mal progettato e non è chiaro come bisogna fissare la base in questo caso. In realtà c’è una sola posizione corretta. Se osservi attentamente il dietro della console, noterai una sfilza di simboli. Questi sono i classici simboli di PlayStation e alle due estremità della stringa ci sono due quadrati. I ganci della base vanno posizionati proprio a ridosso dei due quadrati. In questo caso non è necessario utilizzare le viti, potrai giocare tranquillamente.

Come posizionarla nel modo corretto

In realtà non c’è un modo corretto per posizionarla, dipende dai tuoi gusti e dalle tue necessità. Siccome è una console molto grande e ingombrante è difficile trovare una posizione adatta e dobbiamo ricordarci di queste regole fondamentali. Innanzitutto la P55 emana calore, al suo interno c’è un sistema di dissipazione gestito da una ventola che butta fuori tutta l’aria calda e fa entrare aria fresca. Quindi la cosa fondamentale è che la PS5 sia in un posto dove gira aria, quindi tienila lontana da fonti di calore e non appoggiarla su altri dispositivi elettronici. Per il resto le regole di posizionamento sono esattamente le stesse delle altre console.

Speriamo che la guida ti sia stata utile!