Dragon Ball FighterZ: il gioco è disponibile su Xbox Series X, S e PS5

Super Saiyan di livello next-gen: Dragon Ball FighterZ è finalmente disponibile in formato nativo per Xbox Series X, Series S e PS5

Improvviso come l’arrivo di Cell dal futuro, Dragon Ball FighterZ è ora disponibile nativamente su Xbox Series X, S e PS5. L’atteso aggiornamento per il picchiaduro di Arc System Works arriva insieme all’altrettanto agognato netcode. Si tratta infatti del rollback, ovvero un tipo di connessione (e non solo) che adatta in tempo reale la partita ai giocatori dai router meno “prestanti” (per fare un esempio, l’online di Fortnite rispetto a quello di Super Smash Bros. Ultimate). Naturalmente, questo upgrade sarà gratuito per chi ha già il gioco su Xbox One e PS4, ha rassicurato il publisher Bandai Namco. Potete trovare il tweet ufficiale in merito qui sotto, comprensivo di migliorie sul fronte hardware e su quello online.

DRAGON BALL FighterZ releases 29th February (midnight local time) on PlayStation 5 and Xbox Series X|S with rollback netcode! #DBFZ pic.twitter.com/e7yWHn6sSH — Dragon Ball Games (@dragonballgames) February 28, 2024

Quando le prestazioni non vanno a mille, ma ad oltre novemila: disponibile Dragon Ball FighterZ su Xbox Series X/S e PS5

L’ultima volta che abbiamo menzionato Dragon Ball FighterZ, se ben ricordiamo, è stata in occasione della meno lusinghiera recensione di Jujutsu Kaisen Cursed Clash: è in casi come questi, forse, che è ancora più bello vedere questo capolavoro disponibile nativamente su Xbox Series X, S e PS5. Il consenso della critica è unanime (gioco di parole non voluto): unire il magnum opus di Akira Toriyama al team di sviluppo Arc System Works è l’ennesima dimostrazione che le idee più semplici, occasionalmente, possono anche essere le migliori. Un modo come un altro, questo, per aspettare degnamente il “vero” arena fighter di Bandai Namco, l’atteso ritorno alla formula di Budokai Tenkaichi con Sparking! ZERO.

