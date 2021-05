Dragon Quest 3: in arrivo un remake in HD-2D

In occasione del 35° anniversario della nota saga fantasy nipponica, è stato ufficialmente annunciato il remake in HD-2D di Dragon Quest 3

Durante l’evento streaming di celebrazione del 35° anniversario della nota saga fantasy nipponica, Square Enix ha rivelato al mondo l’esistenza del progetto di remake in HD-2D di Dragon Quest 3. Non è stata resa nota la destinazione del gioco, ma durante la conferenza si è fatto riferimento a non meglio specificate console domestiche. I presentatori hanno inoltre affermato di voler rilasciare il gioco in contemporanea in tutto il mondo, è quindi legittimo aspettarsi che esso arrivi anche in Europa.

Dragon Quest 3: ecco il trailer del remake in HD-2D

Durante la presentazione del progetto, di cui è stato mostrato anche un primo trailer, è stato rivelato che a occuparsi del suo sviluppo saranno AMATA K.K. e Team Asano e che verrà utilizzata la engine sviluppata per un altro titolo di Square Enix: Octopath Traveler. Quest’ultima è stata recentemente implementata nella realizzazione di un altro videogioco: Project Triangle Strategy.

Non è stata rivelata la data di pubblicazione del progetto, che difficilmente sarà disponibile prima del 2022. È stato però rivelato che il produttore Masashi Takahashi, che in passato ha lavorato a progetti del calibro di Bravely Default, ha un ruolo importante nello sviluppo di questo remake. Al riguardo, ha dichiarato:

Tutti avranno la possibilità di sperimentare il gioco attraverso un rinnovato punto di vista, sia gli adulti che hanno giocato l’originale quando è stato pubblicato per la prima volta, sia i più piccoli che lo provano per la prima volta.

Siete appassionati di JRPG? Leggete questo articolo per scoprire quali sono i migliori titoli di questo genere in commercio. Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle novità riguardanti i principali videogiochi in uscita. Se siete interessati all’acquisto di uno o più titoli, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.