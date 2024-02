F1 2024 GP Bahrain: dove vedere l’evento

Dal 28 febbraio impossibile perdersi il primo appuntamento di F1 2024 GP Bahrain, scopriamo dove vedere l’evento ed altre curiosità

La prima gara del calendario annuale seguirà il tradizionale formato del fine settimana, con tutti gli eventi anticipati di un giorno. Le qualifiche, di solito sabato, si svolgeranno invece venerdì, mentre la gara si terrà nel pomeriggio di sabato anziché domenica. Questa decisione è stata presa dalla FIA e dal Circus della F1 anche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, il cui evento è programmato per sabato 9 marzo, in considerazione dell’inizio del Ramadan il 10 marzo. La settimana del Gran Premio del Bahrain inizia mercoledì 28 febbraio con la conferenza stampa dei piloti alle 13:30, seguita dalle prime due sessioni di prove libere giovedì e dalle qualifiche venerdì per stabilire l’ordine di partenza della gara, prevista per sabato alle 17:00, ora italiana.

Le qualifiche dal circuito di Sakhir saranno trasmesse in chiaro e in differita su TV8 alle 22:00. La gara si svolgerà sabato 2 marzo, con trasmissione in esclusiva live dalle 16:00 (differita alle 21:00 su TV8). Non perdere nemmeno un minuto dell’azione con NOW TV, che offre una copertura completa dell’evento, consentendoti di goderti ogni istante in diretta, ovunque tu sia. Con NOW TV, vivi l’adrenalina della Formula 1 come se fossi lì di persona.

Dove vedere l’evento? | F1 2024 GP Bahrain

Mercoledì 28 febbraio

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 16.30: Speciale “F3 – Gabriele Minì” (replica)

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 18.00: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Giovedì 29 febbraio

Ore 08.50: F3 – Prove Libere

Ore 10.00: F2 – Prove Libere

Ore 11.30: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 11.45: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 – Qualifiche

Ore 14.35: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 14.50: F2 – Qualifiche

Ore 15.30: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16.00: F1 – prove libere 2

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18.00: conferenza stampa team principal (differita)

Venerdì 1° marzo

Ore 11.10: F3 – Sprint Race

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.10: F2 – sprint race

Ore 16.15: Warm Up

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – qualifiche | Ore 22.00: differita TV8

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.45: Paddock Live Show

Sabato 2 marzo

Ore 09.55: F3 – Feature Race

Ore 11.25: F2 – Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 gara | Ore 21.30: differita TV8

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20.00: Race Anatomy

Migliorare l’esperienza di visione

Per migliorare la tua esperienza di visione online, considera l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network). Una VPN ti consente di accedere a una vasta gamma di contenuti, proteggere la tua privacy online e garantire una connessione veloce e stabile per lo streaming senza interruzioni. In breve, una VPN offre libertà, sicurezza e accesso illimitato ai contenuti online, rendendo l’esperienza di visione più gratificante e soddisfacente.

