Il Samsung Galaxy A53 è in offerta su Mediaworld al minimo storico

Se dobbiamo pensare ad uno smartphone da consigliare, uno smartphone di una grande azienda che ha sempre dimostrato di essere una delle migliori al mondo, ma al contempo anche economico, vi consiglieremmo subito di approfittare del Samsung Galaxy A53 in offerta su Mediaworld

Quella di oggi è un’occasione d’oro, perché è uno degli smartphone più buoni, con alte prestazioni e allo stesso tempo più economici che abbiamo trovato negli ultimi tempi. Quella di oggi infatti è un’offerta davvero ottima per il suo rapporto qualità-prezzo. Quando si pensa ad un buon smartphone di una grande azienda, a cosa si pensa? Ovviamente alla Samsung, che ha sempre pubblicato degli smartphone di ottima qualità. La serie A è altrettanto gettonata tanto quanto la serie S, infatti sta ancora continuando ad esistere, tant’è che ci sono aggiornamenti sul Galaxy A35 e il Galaxy A55. Oggi però concentriamoci sull’offerta Mediaworld di oggi, il Samsung Galaxy A53. Oggi lo troviamo ad un prezzo davvero conveniente, ovvero a 299 euro invece di 479,90. In più, se avete la carta Mediaworld Fanclub avrete anche uno sconto del 18,04% escludendo l’IVA. Potete trovare l’offerta cliccando qui.

Samsung Galaxy A53, uno smartphone multitasking e intelligente in offerta su Mediaworld

Perché vi consigliamo di acquistare questo smartphone? Molto semplice: è molto intelligente e multitasking. Con il Galaxy A53 potrete infatti svolgere più attività nello stesso momento e ad alta velocità, grazie al suo processore Octa-core da 5nm. In più c’è la RAM Plus che apprende le tue abitudini di utilizzo e aggiunge un’ulteriore RAM virtuale per aumentare la capacità di memoria. Ma non è tutto qui, infatti questo smartphone ha uno schermo Super AMOLED FHD+ davvero incredibile che regala una visibilità davvero eccezionale e fluida, anche sotto la luce del sole, schermando la luce blu con il sistema Eye Comfort Shield.

Uno smartphone davvero ottimo e ad un prezzo molto basso, ci sentiremmo di consigliarvelo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro.