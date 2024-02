Migliori videogiochi in uscita | Marzo 2024

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Marzo 2024: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Febbraio lascia il posto a Marzo, mese notoriamente imprevedibile. La line-up di questo mese, in effetti, include titoli molto diversi tra loro: esaminiamoli insieme!

Tra i nuovi arrivi c’è Alone in the Dark, reboot dell’omonimo titolo uscito originariamente nel 1992. Louisiana, 1924: il noto artista Jeremy Hartwood si è tolto la vita nella sua magione. Ma è davvero così? Cosa ha spinto Hartwood al suicidio, e perché molti sembrano credere che la dimora di Derceto sia abitata da presenze inquietanti e sanguinarie? A voi scoprirlo in questo survival horror!

Marzo 2024 propone il sequel molto atteso di una grande avventura fantasy. Avete già capito di chi parliamo: Dragon’s Dogma 2, ovviamente! La vostra missione: sconfiggere il drago che vi ha marchiato e reso un “Arisen”; sopravvivere a un modo dilaniato da una guerra tra due regni; briganti, mostri, bestie e altre quisquilie del genere. Un viaggio epico in un mondo che prende vita intorno a voi: irresistibile per gli appassionati del fantastico!

Per i fan di Super Mario, tra i migliori videogiochi in uscita c’è Princess Peach: Showtime! La malvagia Uva Spina e la Compagnia dei Mosti vogliono impadronirsi del Teatro Splendente. Per salvare l’edificio e aiutarne la guardiana Stella, Peach salirà sul palco e lotterà contro gli invasori. Per farlo avrà a disposizione tanti ruoli diversi di cui sfruttare le abilità: supereroina, spadaccina, detective, ninja, pasticcera, maestra di kung fu, cowgirl, sirena e molto altro!

Segnaliamo Mediterranea Inferno, un’avventura narrativa decisamente disturbante. Claudio, Mida e Andrea sono in Puglia per godersi l’estate al mare… ma non sanno che la loro vacanza sta per trasformarsi in un’esperienza onirica che li cambierà per sempre. Colori accesi, scelte multiple e situazioni al limite dell’assurdo vi faranno venire voglia di giocare più volte questo titolo: l’estate porta con sé così tante possibilità…

Per la serie “graditi ritorni” tra i videogiochi di Marzo 2024 c’è Ib. In visita a una galleria di un misterioso artista, la piccola Ib si ritrova intrappolata in un mondo parallelo ostile e oscuro. Insieme a Garry, un altro visitatore in trappola, dovrà farsi strada tra una serie di enigmi e presenze non proprio amichevoli per tornare al mondo reale.

Migliori videogiochi in uscita | Marzo 2024

Ufouria: The Saga 2 – 1 marzo – PS5, XSX, PC, NS



Biomorph – 4 marzo – PC

The Thaumaturge – 4 marzo – PC



Expeditions: A MudRunner Game – 5 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Mediterranea Inferno – 5 marzo – PS4, PS5, XSX, PC, NS



The Outlast Trials – 5 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Berserk Boy – 6 marzo – PC, NS



As Dusk Falls – 7 marzo – PS4, PS5



Top Racer Collection – 7 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Zoria: Age of Shattering – 7 marzo – PC



Ancient Weapon Holly – 8 marzo – PS5, PC, NS



Unicorn Overlord – 8 marzo – PS4, PS5, XSX, NS

Summerhouse – 8 marzo – PC



WWE 2K24 – 8 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Death of a Wish – 11 marzo – PC



Ib – 14 marzo – PS4, PS5



MLB The Show 24 – 19 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Alone in the Dark – 20 marzo – PS5, XSX, PC



Horizon Forbidden West Complete Edition – 21 marzo – PC



Krimson – 21 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Dragon’s Dogma 2 – 22 marzo – PS5, XSX, PC



Princess Peach: Showtime! – 22 marzo – NS

The Legend of Legacy HD Remastered – 22 marzo – PC



Rise of the Rōnin – 22 marzo – PS5



Planet Zoo – 26 marzo – PS5, XSX



Prison Architect 2 – 26 marzo – PS5, XSX, PC



South Park: Snow Day! – 26 marzo – PS5, XSX, PC, NS

Bulwark: Falconeer Chronicles – 26 marzo – PS5, XSX, PC

Open Roads – 28 marzo – PS4, PS5, XSX, PC, NS



Mars 2120 – 28 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Tchia – TBA – PC