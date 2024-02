Tartaurghe Ninja Caos Mutante: ecco la data d’uscita del sequel!

Buone notizie per tutti gli amanti della pizza e delle quattro tartarughe mutanti più famose al mondo! Paramount ha annunciato ufficialmente la data d’uscita del sequel di Tartarughe Ninja Caos Mutante

L’ultimo film delle Tartarughe Ninja ha ottenuto un successo davvero inaspettato. Dopo aver ottenuto un box office di ben 10 milioni di dollari, il film creato in collaborazione tra la Paramount Pictures e la Nickeloden è pronto a tornare in un sequel con di nuovo alla regia Jeff Rowe, sempre con la supervisione del creatore di questi quattro iconici eroi con guscio e maschera, Seth Rogen. Il film ha avuto un successo talmente grande che ha quasi raggiunto la soglia di 180 milioni di dollari a livello globale. Considerato tutto il successo che ha avuto, non ci sembra quindi una sorpresa che uscisse il seguito. Anzi, il secondo film era già stato annunciato ancor prima che venisse mostrato il primo capitolo in anteprima, ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

La data d’uscita ufficiale del sequel di Tartarughe Ninja Caos Mutante

Ora arriviamo al nocciolo della questione, la notizia che tutti aspettavamo con trepidazione. La data d’uscita del sequel di Tartarughe Ninja Caos Mutante è fissata per il 9 ottobre 2026. Il presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation, Ramsey Naito, così come il CEO Brian Robbins, hanno espresso il loro entusiasmo nel poter lavorare ancora per questo brand direttamente in collaborazione con il creatore dei personaggi, Seth Rogen. Il team è ben consapevole di quanto sia forte e importante il brand, motivo per cui vogliono espandere ancora di più l’universo e sono fieri di raccogliere l’eredità delle Tartarughe Ninja. Il primo film è stato elogiato sia per i vari riferimenti alla cultura pop di oggi, sia per lo stile animato che ricorda molto i film dello Spider-Verse di Sony. Ma non solo il sequel, prima infatti uscirà la serie animata in esclusiva per Paramount+, quindi ne vedremo davvero delle belle!

Siete felici del ritorno delle tartarughe ninja? Vedrete il sequel? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.