Polestar 3: al via la produzione negli USA

Con Polestar 3, eleganza e innovazione convergono per creare un’esperienza di guida senza rivali. Scopriamo il futuro della mobilità automobilistica attraverso il punto di vista di questo raffinato marchio di EV

La produzione di Polestar 3 ha preso il via a Chengdu, in Cina. Successivamente, si estenderà per la metà del 2024 nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, dove è stata completata con ottimi risultati la prima serie di test di produzione. La prossima Polestar 3 segnerà una pietra miliare per il marchio, in quanto diventerà un autentico modello pionieristico prodotto in due continenti, rafforzando strategicamente le aspirazioni di espansione di Polestar nei fiorenti mercati del Nord America, Europa e Asia.

Polestar si distingue per essere un marchio che incarna l’eleganza e la raffinatezza nel segmento dell’eccellenza automobilistica contemporanea. Con una grande passione per l’innovazione e un continuo impegno per la mobilità sostenibile, Polestar è un simbolo del lusso moderno rispettoso dell’ambiente. I suoi veicoli integrano perfettamente tecnologia all’avanguardia con alti standard costruttivi e di finitura, creando un’esperienza di guida davvero accattivante.

Polestar 3: la mission del marchio svedese

Polestar incarna l’essenza della elegante razionalità svedese, presentando uno straordinario panorama di veicoli elettrici ad alte prestazioni, ma pur sempre attenti al miglioramento della nostra società, attraverso l’integrazione di un design impeccabile e una tecnologia innovativa. Con la sua sede situata nell’incantevole città di Göteborg, in Svezia, Polestar può vantare la sua presenza in 27 distinti mercati globali, e offre un’esclusiva piattaforma online per i clienti più esigenti che intendono dare inizio al loro viaggio verso la mobilità sostenibile.

L’iniziativa Polestar 0 sostiene con fervore l’audace sforzo dell’azienda di creare un veicolo totalmente eco-compatibile, privo di qualsiasi impronta di carbonio, entro il 2030. Questo profondo impegno di ricerca tenta anche di instillare un impellente senso di necessità, coinvolgendo presonale, fornitori e l’intera comunità automobilistica ad accelerare ulteriormente il passo verso un futuro di assoluta neutralità.

