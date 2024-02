Leggende Pokémon Z-A: cosa sapere sul nuovo promettente titolo

Dedichiamo uno speciale al misterioso gran finale del Presents: ecco cosa sapere, almeno allo stato attuale, circa Leggende Pokémon Z-A

Se vi chiedete come sia possibile ricavare qualcosa da un teaser conclusivo povero di dettagli come quello di Leggende Pokémon Z-A, state sottovalutando chi vi scrive: in realtà, prendendo in esame ogni cosa da sapere o da ricordare in merito, di spunti di riflessione ne saltano fuori pure parecchi. Abbiamo radunato dieci punti diversi su cui ragionare, ognuno dei quali sarà snocciolato a dovere. Unico avviso ai naviganti: non aspettatevi troppe illustrazioni dal gioco, perché stavolta il viaggio sarà più di carattere speculativo che altro. Radunando comunque le informazioni finora note, ovvio!

Sotto-serie | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

Partiamo dal principio: cosa comporta l’esistenza stessa di Leggende Pokémon Z-A, per chiunque possa sapere quanto basta sul brand? Potete trovare due diverse disamine in merito al predecessore, Leggende Pokémon Arceus: la recensione ufficiale della nostra Marta Gravina, o quella più breve che il sottoscritto ha dedicato al titolo in seguito. In entrambi i casi, si è trattato di un approccio innovativo alla serie principale, che ne mostra il vero potenziale ogniqualvolta lo si reinterpreta pensando fuori dagli schemi. Con questo sequel, abbiamo la conferma di avere una serie a parte tra le mani. E già questo è motivo di (villaggio) giubilo!

Anno di uscita | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

Passiamo al punto successivo: quando sarà disponibile il gioco? Il trailer, come si evince dal suo stesso titolo se l’avete visto qui sopra senza aprirlo, parla di 2025: solo per questo, si tratta di uno sviluppo positivo che gli Allenatori più scontenti attendevano da anni. Così come Pixar ha capito di doversi prendere più tempo dopo Il viaggio di Arlo, ora anche GAME FREAK godrà di un periodo di (metaforica) maternità più lungo. La gestazione del titolo, dunque, sarà più lunga, dal peggiore dei casi (inizio 2025, esattamente come il mese di febbraio in cui uscì LPA) allo scenario migliore (2025 inoltrato). Lezione appresa, dunque?

Piattaforma | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

Nativamente parlando, ogni gioco con i mostriciattoli tascabili come suo fulcro è esclusivo alle console di Nintendo per definizione (spinoff per cellulari esclusi). Il brand opera su un piano parallelo rispetto alle IP della Grande N, ma quest’ultima continua comunque ad essere fondatrice (e tra le maggiori azioniste) di The Pokémon Company. Tuttavia, il logo di Nintendo Switch apparso a fine trailer ci ha causato qualche dubbio: da una parte potrebbe essere semplicemente il canto del cigno per l’ibrida delle meraviglie, ma il lancio simultaneo nel 2025 non sembra fin troppo azzeccato per la vociferata ottimizzazione dei titoli su Nintendo Switch 2?

Ambientazione | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

E qui si inizia a fantasticare. Il sito ufficiale del gioco implica pesantemente che l’avventura sarà ambientata interamente a Luminopoli. Da un lato, la cosa può sembrare limitante, esperienza pregressa di GAME FREAK con Little Town Hero permettendo. Dall’altra, però, l’equivalente Poké di Parigi rimane la città più grande di tutta la serie, e l’idea di una metropoli paragonabile a quella di un Grand Theft Auto è credibile tanto quanto la Hisui rurale pre-Sinnoh del primo, intrigante spinoff. O, per fare un esempio più consono ai giochi di ruolo, la Midgar a cui si limita Final Fantasy VII Remake!

Zygarde | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

L’ormai vetusto formato della “terza versione” ha lasciato da tempo spazio ai benvenuti DLC, ma ai tempi di X ed Y (i giochi dove Luminopoli ha fatto il suo debutto) eravamo tutti pronti all’ipotetico Pokémon Z di rito. Il quale, suo malgrado, non arrivò mai. O almeno, fino ad oggi: Zygarde sarebbe dunque il leggendario di copertina, sebbene resti un mistero in quale modo traslarlo in un ambiente urbano dalla grotta in cui lo abbiamo catturato nel 2013. Presumibilmente, la Luminopoli che vedremo su Nintendo Switch o sul suo successore sarà veramente, ma veramente mastodontica. A tal proposito…

Collocamento temporale | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

E qui le cose si fanno interessanti. Leggende Pokémon Arceus era ambientato nel passato, per essere precisi nel Giappone ottocentesco (si veda l’insediamento del popolo Ainu nell’Hokkaido). Tuttavia, è possibile che la sotto-serie Leggende intenda fare leva non su un periodo temporale specifico, bensì sulla semplice diversità cronologica. In altre parole, dunque, è più che plausibile che la Luminopoli in fase di avanzata urbanizzazione (gentrificazione) sia quella del futuro. Il trailer (o meglio, il teaser) è volutamente ambiguo in merito, con un’architettura da art nouveau nel primo istante in cui appare Pikachu. Il neon richiama le planimetrie in blu, ma il foglio su cui compare la visuale dall’alto conclusiva è deliberatamente ingiallito.

Trama ed implicazioni | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

Con un nome del genere, il gioco ci sta praticamente invitando a nozze fantasticando su AZ, ovvero l’antico (e inspiegabilmente vivo) Re di Kalos. La regione, come viene spiegato nell’arco di X ed Y su Nintendo 3DS, vanta la backstory più sanguinosa di cui la serie abbia memoria, con un vero e proprio utilizzo bellico dei mostriciattoli nel passato. È tuttora implicato che Kalos e Galar siano state coinvolte nell’equivalente fittizio della Guerra dei Cent’anni. Come abbiamo appena notato, però, l’ambiguità temporale del teaser è voluta al 100%. Nel caso il gioco fosse effettivamente ambientato nel passato, le implicazioni potrebbero essere… interessanti.

Gameplay | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

Ci prendiamo la libertà di accampare teorie sul gameplay, se non vi spiace. La regione di Hisui ha integrato le quest secondarie nel consueto loop per cui la serie è nota come mai prima di allora, risultando in personaggi umani sviluppati ben oltre il consueto ruolo di contorno. Ora, non abbiamo alcuna conferma sulla collocazione temporale del gioco, ma da Hisui ricordiamo fin troppo bene le distorsioni spaziotemporali (in cui compariva, di tutte le oltre mille creature, persino Porygon). Non è dato sapere se Luminopoli farà da hub centrale come il Villaggio Giubilo, ma con o senza aree selvagge da esplorare non ci stupirebbe se, in un gioco ambientato nel futuro, comparisse all’improvviso una creatura del passato. Non dopo l’Area Zero, quantomeno!

Megaevoluzioni | Cosa sapere (al momento) su Leggende Pokémon Z-A

Tornando al materiale mostrato nell’arco del video, al termine abbiamo potuto scorgere in modo inequivocabile il simbolo della Megaevoluzione. La meccanica, vista per l’ultima volta (nonché l’unica, se ci limitiamo a Switch) nei due Let’s Go!, sembra dunque in procinto di tornare proprio in occasione dell’ultimo titolo sulla console. Non sappiamo se GAME FREAK la esplorerà a dovere creando più Megaevoluzioni o se si tratta di mero fanservice una tantum, ma a questo punto è più che auspicabile che anche il gimmick più facile da adattare a tutti i Pokémon, il fenomeno Teracristal, faccia parte delle tante dinamiche passeggere viste nella serie. Di sicuro, gli starter ne avranno una con cui rifarsi il look, supponendo che vengano ancora da regioni diverse.

Comparto faunistico

Chiudiamo qui con la cosa di cui possiamo sapere al tempo stesso più e meno: le creature ottenibili in Leggende Pokémon Z-A. Ipotizzando che Nintendo sia trasparente in merito al 100% da subito e che il gioco sia, a tutti gli effetti, ambientato interamente a Luminopoli, viene da chiedersi come vengano contestualizzati i Pokémon selvatici. Sicuramente GAME FREAK avrà le idee chiare in merito, ma resta ancora una domanda: chi c’è? Abbiamo potuto scorgere Furfrou, al suo debutto dal ritardo imbarazzante su Switch, e pertanto possiamo ipotizzare anche Xerneas, Yveltal e, ovviamente, Zygarde, tutti e tre assenti ingiustificati nel database di Paldea. Anche le scimmiette di Unima (Pansage, Pansear e Panpour) non si sono ancora viste su Switch. Nel teaser, intanto, sono comparse le linee evolutive di Pikachu, Litleo, Flabebe, Klefki, Fletchling, Dratini, Staryu, Hawlucha, Magikarp, Hippopotas, Skiddo, Ekans, Absol, Emolga, Espurr, Eevee, Honedge, Sandile, Pinsir, Heracross, Bellsprout, Onix, Pancham, Vulpix, Zubat e Rhyhorn.

Ora sta a voi dirci la vostra: c'è qualcosa che non abbiamo ancora carpito? Fatecelo sapere qui sotto