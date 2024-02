La smart tv LG OLED B3 è in offerta su Mediaworld NO IVA!

I prodotti della LG sono sempre tra i più favoriti nel mondo delle smart tv, per questo sull’azienda continua a puntarci Mediaworld con l’offerta sulla smart tv LG OLED B3!

Continuano ancora le offerte sui prodotti del marchio sud-coreano LG e non ci stupisce affatto visto che parliamo di una delle migliori smart tv in circolazione. Se infatti troviamo la quella da 43 pollici, oggi, sempre su Mediaworld, trovate in offerta la smart tv LG OLED B3 da ben 55 pollici, già una tv di una dimensione maggiore netta rispetto alla smart tv della stessa azienda. I prodotti di LG sono tra i più amati del mercato, come avrete potuto ben immaginare dalle varie offerte che ci sono in giro sui loro prodotti. Oggi la trovate in offerta a 990,99 euro invece di 1.599 euro, sempre con la possibilità in esclusiva per i proprietari con la carta Mediaworld Fanclub di non pagare l’IVA e quindi avere un ulteriore sconto di 18,04%. Per accedere all’offerta vi basta cliccare qui.

La smart tv LG OLED B3 con IA: l’offerta Mediaworld che non potete perdere

Come ogni smart tv di LG, questa smart tv è munita di un’intelligenza artificiale che è in grado di rendere i pixel completamente autonomi. Infatti non ci sarà alcun bisogno di utilizzare la retroilluminazione per far sì che le immagini risultino più realistiche, l’intelligenza artificiale della tv farà tutto da sé. Questa IA infatti si adatta a ogni tipo di scena presente su schermo. Per quanto riguarda la comodità del suo utilizzo, la si vede nel semplice fatto che potete scegliere le attività che più preferite semplicemente puntando con il telecomando, rendendo quindi l’uso estremamente comodo e rapido. Ovviamente c’è anche il Dolby Atmos che il Dolby Vision, che regalano non solo un’esperienza visiva realistica e ad alta risoluzione, ma anche un sistema audio coinvolgente, che avvolge gli spettatori nella scena. Questa smart tv è inoltre perfetta anche per il gaming, con un bassissimo input lag.

Una smart tv che offre delle prestazioni altissime con uno schermo sottile da 55 pollici. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.