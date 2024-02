AI: i trend dei prossimi anni

L’argomento più discusso dei recenti anni è sicuramente l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) in numerosi ambiti

L’intelligenza artificiale, o artificial intelligence (AI), è un argomento molto discusso negli ultimi periodi e che ha grandi prospettive di crescita nel futuro, in quanto si prevede che diventerà il fondamento dell’innovazione e crescita economica del paese.

Le sue implicazioni si estendono ben oltre il settore tecnologico, influenzando anche i modelli di business. L’attenzione degli investitori si è già spostata verso questo campo, riconoscendo il suo potenziale nel generare rendimenti significativi.

Le opportunità di investimento non riguardano solo la sua progettazione e l’infrastruttura, ma si estendono a una vasta gamma di settori in cui le imprese stanno sfruttando questa tecnologia per migliorare le proprie operazioni.

Siti di informazione specializzata nel settore tech, come UniverseIT, sono pervasi da notizie di ogni tipo e pronti a restare sempre aggiornati in merito, riconoscendo l’impronta dell’AI nella realizzazione di un nuovo futuro.

Che cos’è l’AI

Partiamo dalle base: cosa si intende quando si parla di intelligenza artificiale? Si tratta, fondamentalmente, di una tecnologia che dà ai computer la capacità di imitare alcune delle funzioni del cervello umano, come pensare, apprendere e prendere decisioni, attraverso alcuni algoritmi specifici.

Ne esistono di diverse tipologie, ciascuna con caratteristiche e applicazioni specifiche. Il Machine Learning, ad esempio, è uno dei sottoinsiemi principali, in cui i computer imparano dall’esperienza attraverso algoritmi e modelli statistici.

È un approccio che consente alle macchine di migliorare le proprie prestazioni nel tempo senza essere esplicitamente programmate per ogni singola azione. Un esempio notevole sono gli assistenti virtuali come Siri e Alexa, che utilizzano reti neurali per simulare l’acquisizione di conoscenze umane.

Il Deep Learning è un’altra forma di apprendimento automatico che si basa sul training di reti neurali con numerosi strati. Questo approccio mira a imitare la struttura complessa del cervello umano, consentendo alle macchine di eseguire compiti più avanzati come il riconoscimento facciale e la guida autonoma.

Infine, un’altra area importante è l’IA generativa, che utilizza l’elaborazione intelligente dei dati per creare nuovi contenuti originali come testo, immagini e video. Di quest’ultima se ne sta sentendo molto parlare, con il caso Chat GPT.

Come crescerà il mercato dell’AI nei prossimi anni

Il mercato dell’Intelligenza Artificiale (AI) è destinato a un’espansione significativa nei prossimi anni, guidato da una serie di fattori chiave che indicano un’adozione sempre più diffusa e un impatto crescente in diversi settori.

Le previsioni indicano ad esempio che entro il 2027, questo mercato potrebbe raggiungere un valore straordinario di 407 miliardi di dollari, segnando un notevole aumento rispetto agli 86,9 miliardi di dollari del 2022.

Una delle tendenze più significative è rappresentata poi dall’incremento del PIL globale in conseguenza a questa crescita, stimato al 7% entro il 2033: un dato che evidenzia quanto l’IA sia un motore fondamentale dell’economia nel panorama attuale, a livello mondiale.

Ciò influenzerà molto determinati settori, come l’industria automobilistica che prevede un aumento significativo delle auto a guida autonoma, con una stima del 10% dei veicoli privi di conducente entro il 2030.

Ciò implica di conseguenza un aumento della domanda di tecnologie come questa anche nel settore dei trasporti e una trasformazione radicale del modo in cui concepiamo la mobilità.

Tuttavia, la società si sta trovando di fronte a un notevole cambiamento e ciò significa un riadattamento di tante strutture e abitudini. L’introduzione così massiccia di tale tecnologia sta soprattutto portando il timore della perdita di alcuni posti di lavoro.

È importante dunque affrontare certe questioni con una governance adeguata e un’attenzione particolare alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro, così da rendere l’IA uno strumento arricchente e non una minaccia.