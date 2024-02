Salone di Ginevra 2024: le auto italiane più belle della kermesse automobilistica

Alla Kermesse automobilistica di Ginevra 2024, diverse sono state le auto italiane presenti, ecco le più belle in questo articolo dedicato

Il made in Italy, anche quando si tratta di auto, fa sempre il suo dovere e fa sempre un certo effetto. Al Salone di Ginevra 2024 le auto italiane sono state diverse, sia più recenti e sia di stampo più classico. Dopo aver assistito alla premiazione della car of the year e dopo la presentazione di quelle che sono le novità più interessanti anche in vista del prossimo anno, è il momento di dedicarci alle nostre punte di diamante, ovvero le auto più belle, italiane, presenti al Salone di Ginevra 2024.

Giulia GT | Salone di Ginevra 2024: le auto italiane più belle

La Giulia GT di Totem Automobili è un esclusivo remake italiano di un’Alfa Romeo d’epoca. Con 200 kg in meno rispetto alla GT normale, monta un motore V6 di 2,8 litri, ribattezzato Gloria ITV62, potenziato a 810 CV. Questo gioiello raggiunge la velocità di 300 km/h. Saranno prodotti solo 5 esemplari, venduti a 1,1 milioni di euro ciascuno.

Kimera EVO38 | Salone di Ginevra 2024: le auto italiane più belle

La Kimera EVO38 è un’auto unica nel suo genere, caratterizzata da trazione integrale e destinata alla produzione limitata di soli 38 esemplari. Rispetto alla tendenza di rivivere gli anni ’60 nel mondo delle auto d’epoca, la sua missione è un omaggio agli anni ’80. Questo è evidente nello schema della ciclistica posteriore, che richiama l’ammortizzatore centrale con doppia molla laterale tipico delle auto da rally Gruppo B di quel periodo. All’anteriore, invece, adotta uno schema moderno con ammortizzatori push road.

Giulia ErreErre Fuoriserie | Salone di Ginevra 2024: le auto italiane più belle

La Giulia ErreErre Fuoriserie rappresenta un tributo alla leggendaria Alfa Romeo Giulia del 1962, ora scomparsa. Basata su una Giulia Quadrifoglio manuale, questa reinterpretazione è stata presentata per la prima volta nell’ottobre 2023 durante l’evento Auto e Moto d’Epoca. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio, un materiale moderno che sostituisce l’alluminio originale della Giulia d’epoca. Sotto il cofano, si trova il potentissimo motore 2.9 V6 biturbo della Quadrifoglio, potenziato a 562 CV e 680 Nm di coppia.

Ferrari F40 | Salone di Ginevra 2024: le auto italiane più belle

Tra le auto classiche, spicca, in rosso, la Ferrari F40. Un’icona dell’automobilismo sportivo degli anni ’80. Progettata per celebrare il 40º anniversario della casa automobilistica, la F40 è alimentata da un motore V8 biturbo da 2.9 litri che eroga 478 CV, consentendo una velocità massima di oltre 320 km/h. La sua carrozzeria in fibra di carbonio e kevlar la rende leggera e aerodinamica, mentre l’abitacolo minimale e spartano accentua l’esperienza di guida purista.

Lamborghini Countach – Salone di Ginevra 2024: le auto italiane più belle

La Lamborghini Countach è un’auto lanciata nel 1974, presenta un design audace e avveniristico caratterizzato da linee taglienti, porte ad ali di gabbiano e una silhouette bassa e affusolata. Dotata di un motore V12 montato centralmente, la Countach offre prestazioni straordinarie, con una potenza che varia da circa 375 CV nelle prime versioni fino a oltre 450 CV nelle varianti più recenti.

Tutti in pista

Modelli limitati, modelli classici, potenza e stile, queste erano le auto italiane più belle presenti al Salone di Ginevra 2024, la kermesse automobilistica svizzera che come ogni anno ha regalato grandi emozioni a tutti i visitatori e agli addetti ai lavori. Per ulteriori notizie dal mondo dei motori, della tecnologia e del web continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.