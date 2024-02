Team Nissan di Formula E: la tecnologia sostenibile delle corse

Il Team Nissan di Formula E ha sempre considerato questo sport come un’esaltante fusione di tecnologia all’avanguardia, sostenibilità e competizione elettrizzante. Scopriamo più da vicino il punto di vista della squadra corse nipponica!

Nissan ritiene che la Formula E sia molto più di un semplice sport motoristico: rappresenta un profondo cambiamento verso un futuro più verde e intelligente. Nissan è pienamente impegnata a superare i limiti sia per i veicoli che per i conducenti, fornendo allo stesso tempo un contributo significativo alla società. Con un’esperienza decennale nei propulsori elettrificati, Il Team Nissan di Formula E sfrutta il suo vasto know-how per migliorare le prestazioni dei suoi veicoli elettrici da corsa.

Tutti i veicoli Gen3 di Formula E utilizzano una batteria comune e hanno una potenza massima di 350 kW. Ciò che distingue la Formula E dagli altri sport motoristici è il ruolo svolto dalla gestione strategica dell’energia. Ogni pilota percorre la pista con un mix di strategia di gara e decisioni fondamentali da prendere in frazioni di secondo.

Il lato divertente dell’elettrico

Il suono futuristico della Formula E è di circa 80 decibel, appena 10 in più rispetto alla media delle auto stradali. Questo basso livello di rumore consente alle gare di Formula E di svolgersi più vicino ai centri urbani e di attirare un pubblico più vasto. È un evento di cui può godere tutta la famiglia. La Formula E sta anche svolgendo un ruolo fondamentale nell’educare i conducenti sulle entusiasmanti prestazioni dei veicoli elettrici.

Come altri sport motoristici, la Formula E attribuisce grande importanza al processo decisionale dei piloti, ai tempi di reazione rapidi e alla resistenza allo stress e alla fatica. Il programma Brain to Performance del Team Nissan di Formula E, utilizza imaging e analisi cerebrali all’avanguardia per identificare le caratteristiche anatomiche uniche del cervello dei piloti professionisti. Attraverso la mappatura del cervello, viene quindi creato un programma di formazione personalizzato per i conducenti per ottimizzare le loro prestazioni di guida.

Team Nissan di Formula E: priorità zero emissioni

La Formula E è l’unico Campionato Mondiale FIA per monoposto completamente elettriche e il primo sport globale ad essere certificato con un’impronta di carbonio netta pari a zero. Il Team Nissan di Formula E e gli altri partecipanti stanno offrendo esperienze di guida innovative ed esaltanti attraverso l’impegno verso soluzioni a emissioni zero e pratiche sostenibili.

Nissan, la prima azienda di veicoli elettrici per il mercato di massa al mondo e l’unica casa automobilistica giapponese nella Formula E, si presenterà sulla griglia di partenza il 30 marzo alla gara inaugurale di Formula E in Giappone. Tutti sono invitati a far parte di questa emozione, per godere di questa entusiasmante miscela di azione ad alta velocità e tecnologia pionieristica che sostiene la causa del trasporto a impatto zero.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.