L’intelligenza artificiale sta incrementando applicazioni e sviluppi quotidianamente e se nelle scorse settimane si è parlato a lungo di Sora, la nuova piattaforma di Open AI in grado di generare video fino a un minuto di durata, ora pare che siamo già andati oltre. E questo perché la startup israeliana Lightricks, che ha dato vita a Facetune e Photoleap, ha appena annunciato il lancio di LTX Studio, un’applicazione di video editing.

LTX Studio: la nuova IA di video editing sfida Sora

Se Sora gli scorsi giorni spaventava tutti i professionisti del settore per i suoi prodotti video, sì da migliorare, ma comunque di qualità cinematografica, LTX Studio si propone di creare personaggi, ambientazioni, storyboard fino ad arrivare a film nella loro interezza, tutto partendo da prompt testuali. LTX Studio è un browser, quindi può funzionare su tutti i dispositivi, dal PC agli smartphone e questo consente di utilizzarlo con semplicità disponenendo solo della connessione internet.

Quello che permette LTX Studio, con un’interfaccia molto semplice e intuitiva è creare diversi prodotti nel mondo del video e della cinematografia, ovvero effetti, transizioni, template, fino ad arrivare a interi film che vengono creati caricando uno script intero nel prompt. Si possono anche ottenere storyboard, partendo sempre dagli script e personaggi, partendo dai prompt delle sceneggiature. Per quanto tutto ciò possa essere impressionante a livello di progresso e può essere anche una minaccia per i creativi e gli artisti dell’audiovisivo, LTX Studio può essere anche un’implementazione molto utile nella fase dei processi di lavoro. Nella fase di produzione di qualsiasi prodotto audiovisivo, dal cortometraggio, al film, un’applicazione di questo tipo può sicuramente essere un’integrazione per tutte le varie figure professionali coinvolte.

Qui è possibile vedere un video demo prodotto da Lightricks attraverso LTX Studio:

LTX Studio: la nuova IA di video editing sfida Sora | prezzo e disponibilità

LTX Studio sarà disponibile dal 27 marzo ed è già possibile iscriversi ad una lista d’attesa per il servizio di lancio. Sarà disponibile all’inizio gratuitamente, con piani che prevedono modelli a pagamento da integrare a quello gratuito. Nonostante questi piani a pagamento, secondo il CEO di Lightricks comunque sarà possibile una fruizione libera che non limiterà la creatività.

E voi, cosa ne pensate di LTX Studio? Siete curiosi di provarlo e di scoprire fino a che punto è in grado di creare? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le news sul mondo della fotografia.