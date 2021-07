Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 18/07/21

Ne ferisce più la spada celeste che la monoposto: ecco gli ultimi dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi in formato fisico

Ormai ci conoscete: è lunedì, e questo significa che (ritardo di qualche ora permettendo) abbiamo di nuovo dei dati di vendita da riportare per i videogiochi in Regno Unito. Ricordiamo come sempre che tutti i numeri che vi forniremo hanno a che vedere con il formato fisico, perché il censimento settimanale dell’ente britannico GfK non annovera i titoli in digitale fino a metà settimana. Per oggi dovrete dunque accontentarvi di dischi e schede gioco, che in questo caso ci portano a una riconferma per la Grande N. Avrete già intuito di sicuro di che si tratta, ma nel caso manteniamo un pizzico di suspence.

“Fidati di me che mi fido di te, la tua lama squarcerà i cieli!”

A piazzarsi in cima ai dati di vendita di questa settimana troviamo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che trionfa piazzandosi al primo posto tra i videogiochi più venduti del Regno Unito. Stando ai dati di GfK raccolti da GamesIndustry.biz, è “solo” la quarta volta che la saga di Link ha saputo accalappiarsi la medaglia d’oro. Di recente a riuscirci è stato il remake per Switch di Link’s Awakening del 2019. Andando indietro nel tempo troviamo Wind Waker su GameCube nel 2003 e, prima ancora, Ocarina of Time (ultimo titolo composto da Koji Kondo in solitaria, campione nelle vendite natalizie) nel 1998.

Link a confronto – Dati di vendita per i videogiochi

Rispetto al remake di Link’s Awakening, i dati di vendita di Skyward Sword HD lo vedono in una posizione più lusinghiera: tra i due videogiochi, l’ultima avventura della serie fantasy di Nintendo si piazza più in alto dell’1,3%. Va detto anche che il remake ha goduto sia dell’uscita di Switch Lite che di un mese solitamente molto forte per le vendite, ovvero quello di settembre. D’altro canto, da allora il bacino di utenza britannico si è ampliato e anche di parecchio. Rispetto all’originale (settima posizione al debutto, novembre 2011), la versione HD di Skyward Sword ha venduto appena il 9% di copie in meno.

Dal solcanubi ai fulmini della strada – Dati di vendita per i videogiochi

L’analisi dei dati di vendita per i videogiochi raccolti da GamesIndustry.biz precisa inoltre che l’arrivo su Wii di Skyward Sword è avvenuto con un bacino d’utenza di otto milioni, che superano di parecchio quanto c’è su Switch. La console del 2006 era inoltre alla fine del suo ciclo vitale, un anno prima che arrivasse Wii U, e pertanto nel pieno del declino delle vendite. Passando al secondo posto, piuttosto, alla bandiera a scacchi conquistano l’argento i piloti di F1 2021. Come lancio, quello dell’ultimo titolo di corse di Codemasters è un po’… lento, specie in confronto con quanto visto l’anno scorso.

Lumacher – Dati di vendita per i videogiochi

I dati di vendita non mentono: rispetto all’edizione dell’anno scorso, F1 2021 ha venduto quasi il 30% di videogiochi in formato fisico in meno. Il 34% è per le versioni Xbox (unite, se ricordate le nostre precedenti puntate), con un altro 34% su PS4 e il restante 32% su PS5. Altrove, il precedente campione Ratchet & Clank: Rift Apart scivola dalla prima posizione alla decima (ahia!) con un capitombolo dell’80% rispetto a settimana scorsa. Nel frattempo, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin scivola a sua volta di dieci posizioni, ritrovandosi tredicesimo con un declino del 68%.

Tabulati conclusivi

Stavolta abbiamo avuto un approfondimento un po’ più breve su cui lavorare, ma questo non ci impedisce di lasciarvi alla nostra consueta tabella. Se non ricordate come leggerla, ricordate solo che la colonna al centro mostra la top ten in ordine dei giochi più venduti di settimana scorsa. Quella a sinistra, invece, allude alle posizioni dei videogiochi di due settimane fa, ma che sono state raccolte settimana scorsa. Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Nuovo arrivato 2 F1 2021 2 3 FIFA 21 5 4 Mario Kart 8 Deluxe 6 5 Animal Crossing: New Horizons 7 6 Minecraft (formato Nintendo Switch) 11 7 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 9 8 Grand Theft Auto V 4 9 Mario Golf: Super Rush 1 10 Ratchet & Clank: Rift Apart

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?