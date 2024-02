Samsung Galaxy Z Flip 6: design svelato in nuovi render

Il design dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 6 è stato svelato in nuovi render apparsi online, ecco cosa aspettarsi

I primi render di Samsung Galaxy Z Flip 6 emergono online, offrendo un primo sguardo al design del futuro smartphone pieghevole. Le immagini, diffuse da OnLeaks in collaborazione con SmartPrix, mostrano un dispositivo che ricalca in gran parte le linee del suo predecessore, Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Flip 6: un design familiare con alcuni miglioramenti

Lo smartphone sfoggia un display interno da 6,7 pollici con un foro centrale per la fotocamera frontale. Le cornici sembrano essere di dimensioni simili a quelle di Z Flip 5.

Il pulsante di accensione, che integra il sensore di impronte digitali, e i bilancieri del volume si trovano sul lato destro del dispositivo, mentre il carrellino per la SIM e altre bande per le antenne sono sul lato sinistro. Superiormente ci sono due bande per le antenne e due microfoni. La parte inferiore ospita la porta USB-C, l’altoparlante principale e altri microfoni.

Le principali novità

Spessore aumentato a 7,4 mm (da 6,9 mm) per ospitare una batteria più grande

Possibile presenza di un terzo microfono

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

for Galaxy Android 14 con One UI 6.1

Fino a 7 anni di aggiornamenti software garantiti

Samsung Galaxy Z Flip 6: software e prestazioni

Ci si aspetta che Galaxy Z Flip 6 mantenga le stesse dimensioni del display esterno di Z Flip 5, ossia 3,4 pollici. Samsung dovrebbe inoltre migliorare la tecnologia del display per rendere la piega meno visibile (cosa che altri produttori hanno già fatto) e aumentare la resistenza della cerniera.

Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con Android 14 e One UI 6.1, e rientrare nella nuova politica di supporto software di Samsung che garantisce fino a sette anni di aggiornamenti. A muovere il dispositivo ci sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, che dovrebbe garantire un’esperienza utente fluida e reattiva.

Conclusioni

I primi render di Samsung Galaxy Z Flip 6 ci offrono un’anteprima interessante del futuro smartphone pieghevole. Il dispositivo sembra quindi riprendere il design del suo predecessore con alcune piccole migliorie, come un aumento di spessore per ospitare una batteria più grande. Le novità più importanti dovrebbero riguardare il comparto hardware e software, con l’introduzione del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 e di Android 14 con One UI 6.1.

