Star Wars di Respawn: Electronic Arts ne annuncia la cancellazione

Il CEO di Electronic Arts: Andrew Wilson ha annunciato la cancellazione del titolo di Star Wars in lavorazione presso Respawn oltre ad un folto taglio del personale, che ammonterà al 5% della forza lavoro

Dopo le pessime notizie in casa Sony anche EA ha deciso di non esimersi dalle campagne di layoffs, licenziando circa 670 persone e procedendo alla cancellazione del titolo di Star Wars in lavorazione presso Respawn. Gli sviluppatori delle avventure di Cal Kestis, secondo indiscrezioni recentemente emerse, avevano saggiato la possibilità di un nuovo titolo in quell’universo.

Ridgeline Games, autore delle campagne dei vari Battlefield è invece andato incontro ad una secca chiusura. Peggiora, dunque, lo stato del celebre sparatutto di EA, ora turbato dall’abbandono del director Marcus Lehto. I lavori saranno spostati presso quel di Criterion, ora costretto a sopportare il peso di un IP così importante.

Cancellazione dello Star Wars di Respawn: cosa doveva essere

Secondo fonti di Insider Gaming il titolo in lavorazione avrebbe avuto come figure centrali quelle dei Mandaloriani. Il giocatore avrebbe incarnato un cacciatore di taglie, costretto a vagare per le galassie durante l’epoca d’oro dell’Impero. Il gioco sarebbe stato uno sparatutto in prima persona con forte focus sulle abilità di movimento del protagonista e l’utilizzo di un vasto arsenale. La salute, per fare un esempio, si sarebbe ricaricata alla Doom con serie di uccisioni consecutive mentre la rapidità sarebbe stata decisiva per sfuggire ai colpi nemici.

Il gioco avrebbe vantato livelli lineari mentre era sconosciuta la presenza di una modalità multiplayer. La cancellazione dello Star Wars di Respawn è stata un fulmine a ciel sereno. Tuttavia, non tutto è perduto! Le avventure di Cal Kestis continueranno e ne è arrivata la conferma da parte degli stessi vertici della compagnia.

