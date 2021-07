FIFA 22: in arrivo un nuovo gameplay

EA ha appena annunciato che a breve sarà rilasciato il primo gameplay ufficiale di FIFA 22. Ecco i dettagli sull’attesissimo reveal

Il calcio sta davvero tornando a casa (come si suol dire di questi tempi) sulle console di nuova generazione (e non solo). In molti sono ansiosi di guardare con i loro occhi ancora una volta l’ennesima nuova iterazione della simulazione calcistica-videoludica per eccellenza. Ebbene, segnate la data sul calendario: la prima rivelazione del gameplay di FIFA 22 avrà luogo martedì 20 luglio alle ore 19:00. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

FIFA 22: cosa aspettarsi dal primo gameplay del gioco?

Secondo la descrizione che YouTube propone dell’attesissimo reveal del primo gameplay di FIFA 22, lo stesso arriverà accompagnato da un’intervista piuttosto corposa con il team di sviluppo mentre vengono spiegate le nuove funzionalità del nuovo capitolo della storica saga, inclusa la sua tecnologia HyperMotion, che sfrutta il machine learning per migliorare il realismo del gioco.

EA ha annunciato ufficialmente FIFA 22 all’inizio di questo mese. Dato che si tratta di un franchise sportivo annuale, non è stata una grande sorpresa, ma ci ha fornito alcuni dettagli interessanti su ciò che questa nuova voce porterà nelle case degli appassionati. Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain sarà la star di copertina del gioco per il secondo anno consecutivo, un onore che hanno ricevuto anche Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (qui potete leggere le dichiarazioni del giocatore lo scorso anno).

L’annuncio si è soffermato molto anche della tecnologia HyperMotion del gioco, che sarà disponibile solo su PS5, Xbox Series X|S e Stadia. Per creare HyperMotion, EA ha eseguito il motion capture su 22 calciatori professionisti e utilizzerà strumenti di apprendimento automatico per creare nuove animazioni in tempo reale. Il gioco presenterà anche un sistema di portieri completamente ricostruito, oltre alle solite modalità e squadre che vi aspettereste da una new wntry della saga, come Ultimate Team.

Anche Madden 22 è stato rivelato di recente e sembra che alcune delle sue nuove funzionalità saranno esclusive anche per le console di nuova generazione, quindi sembra che questa sarà una tendenza per i giochi sportivi nel prossimo futuro.

