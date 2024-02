Lazio-Milan: dove vedere la partita?

Il weekend di Serie A si apre subito con una gara di cartello: dove vedere Lazio-Milan? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo nel mondo del calcio, grazie a innumerevoli innovazioni che ne hanno cambiato completamente volto. La Serie A, in primis, è suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che può vantarne la piena esclusività. Se questo appare un vantaggio per le società che godono di sponsor e introiti, lo stesso non lo si evidenzia per tifosi e utenti, costretti invece a ricercare numerose informazioni per seguire al meglio i match in programma. L’obiettivo di questo articolo è dunque il medesimo: spiegare dove vedere Lazio-Milan e raccontare le probabili formazioni.

La giornata 27 si inauguro con una sfida di alto livello, tra squadre sì diverse ma anche simili. I progetti europei stanno traballando e i punti a disposizione diventano preziosi.

Dove vedere Lazio-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In ottava posizione con 40 punti, la Lazio di Maurizio Sarri sembra non avere una linea coerente e la classifica lo dimostra, come anche il recente score caratterizzato da: sconfitta – vittoria – sconfitta – vittoria – sconfitta. La discontinuità è l’elemento principale dei biancocelesti. Al terzo posto con 53 punti c’è il Milan, a +5 sulla quarta e a -4 dalla seconda, pronto a tenersi il podio e assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League. Scopriamo dunque dove poter vedere Lazio-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha avuto modo di conquistarsi il suo posto all’interno di un mondo molto competitivo, quello calcistico. Allo stato attuale soltanto DAZN può permettere l’intera programmazione della Serie A. Il servizio si arricchisce con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre alla possibilità di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che garantisce l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Un’operazione molto semplice, basterà infatti cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla sfera Sky, la carta dei servizi è del tutto differente. Il pacchetto intanto presenta tre gare di Serie A per ogni giornata in programma, proiettandosi successivamente sui match del campionato femminile e sulle sfide delle squadre estere. A ciò si aggiungono gli impegni europei, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione vanta anche la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, con il link che riporta direttamente a NOWTV.

Chiusa la discussione sulle piattaforme, eccoci arrivait al momento tanto atteso: Lazio-Milan sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 1 Marzo alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si rammenda l’importanza di avere una VPN per viaggiare in completa sicurezza.

Tutto appare pronto, non vi resta che accomodarvi sul divano e accendere la tv. In caso contrario, si potrà usufruire del servizio tramite applicazione.

Lazio-Milan, probabili formazioni

Due compagini che devono tenere la testa alta e non mollare in questo periodo.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Una delle due potrà avere la meglio sull'altra? Dateci la vostra opinione.