Call of Duty Warzone: un bug trasforma le porte in strumenti di morte

Porta aperta per chi porta, chi non porta parta: le porte di Call of Duty Warzone hanno preso il… vizietto di uccidere i giocatori

Nell’ultima svolta del gaming online per farci fare un uso improprio dei santi sul calendario, le porte di Call of Duty Warzone hanno intrapreso l’hobby di uccidere i giocatori. Dubitiamo si tratti di meccaniche volute come la porta assassina di Final Fantasy IV. Molto più plausibile, invece, è l’ipotesi che si tratti di un semplice bug. Sia chiaro: c’è palesemente di peggio, ma questo non ha impedito ai primi malcapitati di ritrovarsi a terra esanimi per mano (o maniglia) dell’infame porta.

La sorte è la morte con le porte: l’antifurto poco furbo di Call of Duty Warzone

Ovviamente, in queste ore i fan su YouTube e Reddit stanno avendo una giornata campale con le porte omicide di Call of Duty Warzone. A meno che non facciate parte dei giocatori, vittime inconsapevoli o consapevolmente paranoici che siano, video come quello qui sotto non mancano di strapparci una risatina nell’istante in cui una visuale in soggettiva lascia spazio ad un corpicino inerme sommerso dal sudatissimo loot. Date pure un’occhiata al filmato qui sotto per rendervene conto.

Anche i commenti ai vari post stanno già scatenando un autentico distillato di goliardica sagacia internettiana, tra chi si chiede perché bussare a una porta sbarrata a chi invece rivolge un più sardonico “perché non hai provato a tirare?”. Non dubitiamo che Infinity Ward, o qualunque dei team di sviluppo sul libro paga di Activision a questo punto, sia già nel pieno delle indagini. Di certo, quando si tratta di battle royale strutturati a stagioni, i bug sono un problema a cui bisogna fare fronte di continuo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle porte pericolose? Fatecelo sapere bussando alla sezione dei commenti, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.