Cyberpunk 2077: Sony sconsiglia di giocarci su PS4

“Cyberpunk 2077 io te lo do, ma su PS4 no, no, no”: il comunicato di Sony sul ritorno del gioco include un “mea culpa” a livello hardware

Abbiamo saputo di recente che l’utenza PS4 avrebbe di nuovo avuto accesso, nel bene e nel male, a Cyberpunk 2077: quel che non sapevamo è che Sony sconsiglia ancora vivamente di giocarci sulla propria (ormai precedente) console ammiraglia. Non ci sorprende lo stato in cui verte tuttora il gioco, ma un simile comunicato ci ha davvero colti alla sprovvista. CD Projekt Red sta ancora smussando gli ultimi angoli sul fronte “last-gen”, ma già da ora è evidente che il manifattore di console nipponico nutra ancora ben poca fiducia nei confronti dell’ambizioso titolo open world.

Ottimale, o solo “male”: Sony consiglia di evitare Cyberpunk 2077 su PS4

Parafrasando il comunicato di Sony ad Eurogamer, dunque, paradossalmente è sconsigliabile per gli utenti di PS4 tornare nel mondo di Cyberpunk 2077 sulla console per cui il gioco è appena tornato disponibile. Non si tratta propriamente di un frutto proibito, però: la stessa SIE, nel comunicato, conferma che i problemi siano ancora più che presenti, e che per evitarli in toto è meglio giocare su PS5 (o quantomeno su PS4 Pro) per “avere l’esperienza migliore”. Anche in questo caso, comunque, è consigliabile attendere ancora un altro po’.

Infatti la versione PS5 del titolo campa di retrocompatibilità; il gioco tornerà sugli scaffali virtuali della “Grande S” già da lunedì prossimo, il 21 giugno, ma è previsto più avanti qualcosa di meglio. Alludiamo ad un nuovo formato per PS5, con il supporto nativo dell’hardware. I giocatori che hanno atteso questo titolo per anni, dunque, possono pur sempre mordersi le nocche e guardare altrove ancora per qualche mese, prima che la vera versione next-gen di Cyberpunk 2077 esca a tutti gli effetti. Se volete il nostro parere al di fuori delle quisquilie tecniche, non c’è problema.

