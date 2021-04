Call of Duty Warzone: lo sviluppatore di Crash Bandicoot 4 si occuperà del titolo

La notizia è di qualche minuto fa: Activision ha affidato allo sviluppatore di Crash Bandicoot 4, Toys for Bob, nientemeno che Call of Duty: Warzone

Tutto confermato: il matrimonio tra la storica saga sparatutto e lo sviluppatore americano. Un tweet dall’account Twitter ufficiale di Toys for Bob riferisce che lo studio è “orgoglioso” di supportare lo sviluppo per la stagione 3 di Call of Duty Warzone “e che “non vede l’ora che arrivino altre novità”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Warzone: Toys For Bob, lo studio di crash Bandicoot 4, si unisce alla schiera di software house al lavoro sulla popolarissima serie shooter

Toys for Bob, con sede in California, prenderà parte al progetto Warzone. Tuttavia parte del personale ha rassegnato le proprie dimissione come conseguenza di questo cambiamento. Il character designer e illustratore Nicholas Kole, che ha lavorato per Toys for Bob fino a gennaio su Crash Bandicoot 4 e, prima ancora, per la Spyro Reignited Trilogy, ha twittato quanto segue:

É la fine di un’era, ma vorrei che i miei ex colleghi continuassero con TFB e faccio a loro i migliori auguri! Tutti quelli con cui mi sono interfacciato e con cui ho lavorato sono stati lasciati andare, sono molto contento che non sia una chiusura totale.

Il game designer Blake Maloof è un altro ex sviluppatore di Toys for Bob che ha twittato dicendo di aver lasciato lo studio. “Me ne sono andato alle mie condizioni”, hanno detto. “Avevo comunque bisogno di un cambiamento, quindi questo ha solo dato una spinta ulteriore alla mia decisione”.

Activision ha rifiutato di commentare quando è stata contattata da Eurogamer questa mattina. La notizia arriva subito dopo l’annuncio di Activision che Warzone vanta all’attivo oltre 100 milioni di giocatori e la serie Call of Duty ha venduto oltre 400 milioni di copie. Chiaramente, Activision sta raddoppiando lo sforzo su Call of Duty a scapito di alcuni dei suoi altri franchise.

La notizia segue anche la conferma che Vicarious Visions, lo studio dietro la superba Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e, più recentemente, il ben accolto Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 , sono stati fusi in Blizzard dopo aver collaborato “per un po ‘di tempo”. Vicarious Visions sta ora lavorando al remake di Diablo 2 presso Blizzard.

Sembra che la maggior parte degli studi di Activision stia ora lavorando su Call of Duty. Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer, Raven, Beenox, High Moon e ora Toys for Bob contribuiscono tutti all’arcipopolare franchise.

Non è chiaro cosa riserva il futuro di Toys for Bob e Crash Bandicoot. Il giornalista Liam Robertson ha scritto su Twitter che un gioco multiplayer PvP di Crash Bandicoot era in lavorazione. Quando la versione PC di Crash Bandicoot 4 è stata lanciata esclusivamente su Battle.net a marzo, i giocatori non erano esattamente entusiasti di scoprire che si trattava di un gioco con connessione internet sempre attiva. Immagino che

