Pokémon GO: le aggiunte del 22 luglio

Allenatori, acchiappate l’aereo: le aggiunte di Pokémon GO del 22 luglio potrebbero anche costarvi particolarmente caro, questa volta

Giocatori di Pokémon GO, che amiate o meno l’epiteto di allenatori con cui le comunicazioni ufficiali sono solite chiamarvi, segnatevi il 22 luglio sul calendario. In quella data arriveranno infatti nuovi contenuti nel gioco, sebbene il primo dei due dovrete veramente sudarvelo con una vacanza particolarmente salata. Non parliamo necessariamente del sale marino, ma del prezzo dei biglietti aerei: per aiutare il settore turistico del Giappone a ripartire, infatti, l’iniziativa Pokémon Air Adventures punta a dare un incentivo in più ai viaggiatori partendo proprio dalle creature tascabili.

Luglio, col bene che ti voglio, con Pokémon GO spenderò (ben più di 22 euro)

Se questa premessa non vi scoraggia, sappiate che dal 22 luglio per “almeno un anno” nella prefettura di Okinawa potrete catturare un esemplare di Pikachu tanto elusivo quanto esclusivo: una variante che indossa una camicia kariyushi dal motivo floreale che i giocatori di Pokémon GO non potranno trovare altrove. Chiaramente, con una richiesta tanto esosa, vorrete capire cosa vi attende. Per vostra fortuna, potete dare un’occhiata al topo dalle tinte gialle qui sotto, insieme all’altro bonus che potrebbe non chiedervi un patrimonio in biglietti aerei, a seconda di dove vi trovate al momento.

Alludiamo a Corsola, che sempre a partire dal 22 luglio inizierà anche a comparire in versione cromatica. Se dunque tutte le vostre ricerche di un esemplare azzurro si sono rivelate infruttuose, è perché la variante rara sarà sbloccata solo in seguito. Il blog ufficiale non manca di farci notare che, in aggiunta alla fortuna di trovarsi là dove sono disponibili i Corsola, vi servirà un altro po’ di buona sorte per fare vostro quello blu. Se non altro, però, nel caso di Corsola “non è previsto” alcun termine per la disponibilità della variante cromatica. Con buona pace di chi attende la rotazione faunistica già vista tempo fa, ovviamente. Ricordiamo però che il prossimo mese anche i giocatori meno avvezzi al turismo avranno di che divertirsi.

Ricordiamo però che il prossimo mese anche i giocatori meno avvezzi al turismo avranno di che divertirsi.