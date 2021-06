Prime Day 2021 Oppo: ecco le offerte del momento

È iniziato il Prime Day 2021 e oggi vi mostreremo le offerte di Oppo, tra cui smartphone, smartwatch e tanto altro. Vediamo le imperdibili offerte

L’Amazon Prime Day è ufficialmente iniziato e OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, presenta le sue offerte, disponibili oggi e domani su Amazon.it. Protagonisti i dispositivi dell’ecosistema di OPPO, dagli smartphone ai prodotti audio e wearable, per trovare l’alleato perfetto per la propria estate a prezzi incredibili.

Per gli amanti della fotografia mobile, OPPO Find X3 Pro 5G, lo smartphone premium dell’azienda, con design futuristico e prestazioni all’avanguardia, è disponibile nelle colorazioni Glossy Black e Blue al prezzo di 949,90€ invece che 1.149,99€. Per chi desidera coniugare funzionalità e prestazioni, OPPO A94 è disponibile nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue, al prezzo speciale di 299,90€ (invece di 369,99€).

Gli appassionati di musica potranno approfittare, anche i più esigenti, di OPPO Enco X, gli auricolari True Wireless nati dalla collaborazione con Dynaudio, sono disponibili nella versione White e Black con uno sconto di oltre il 40%, al prezzo speciale di 99,90€ (invece di 179,00€). Inoltre, per gli amanti dello sport o per chi semplicemente desidera mantenersi in forma, OPPO Band Sport, la smartband dal look più grintoso e disponibile nella colorazione Black, è in offerta a 29,90€ (invece di 49,90€). Per tutti coloro che invece sono alla ricerca del compagno perfetto e versatile in ogni momento della giornata, OPPO Watch, nella versione da 46mm WiFi Black, è in offerta a 219,90€, invece di 299,90€.

“In quest’anno di forte crescita per il nostro brand, abbiamo deciso di proporre offerte speciali su alcuni dei nostri migliori device, come gli smartphone top di gamma della famiglia OPPO Find X3 o la nostra prima smartband, nella versione Sport e Style, con l’obiettivo di allargare ancora di più la fanbase di OPPO in Italia”

— ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Prime Day 2021 Oppo: le offerte sui smartphone

Per arricchire ulteriormente le offerte dedicate al mondo degli smartphone, OPPO ha pensato a esclusive promozioni anche per i due fratelli minori del modello Find X3 Pro: OPPO Find X3 Neo 5G è disponibile nelle colorazioni Galactic Silver e Starlight Black al prezzo speciale di 649,90€ anziché 799,99€; mentre OPPO Find X3 Lite 5G, nelle tre varianti colore Astral Blue, Galactic Silver e Starry Black, è disponibile all’incredibile prezzo di 359,90€, invece di 499,99€.

Inoltre, OPPO A74, nei colori Midnight Blue e Prism Black, può essere acquistato al prezzo di 219,90€, invece che 299,99€; mentre OPPO A54, sia nell’audace Fluid Black che nella divertente colorazione Fantastic Purple, è disponibile al prezzo speciale di 209,90€ (invece di 269,99€).

Infine, OPPO A52 nella variante colore Twilight Black è in offerta a 129,90€, anziché 199,00€, mentre OPPO Reno4 Z, nei due colori Ink Black e Dew White, è disponibile al prezzo di 219,90€, invece di 399,00€.

Le offerte sui device wearable

Oltre a OPPO Watch e OPPO Band Sport, l’azienda ha dedicato un’offerta speciale anche a OPPO Band Style, la versione più alla moda ed elegante, nella doppia colorazione Black e Vanilla, disponibile ora al prezzo di 39,90€, anziché 69,90€.

Prime Day 2021 Oppo: ecosistema audio

Per tutti gli amanti della musica, le occasioni del Prime Day continuano con super promozioni dedicate. È possibile acquistare OPPO Enco W31 nella colorazione White, al prezzo di 39,90€ (invece di 59,90€), mentre le nuove OPPO Enco Air W32 sono disponibili al prezzo di 69,90€, anziché 99,90€.

Approfitterete delle offerte di Oppo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.