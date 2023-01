Hogwarts Legacy: niente supporto per i salvataggi cross-platform

Warner Bros. Games ha parlato delle opzioni dei salvataggi di Hogwarts Legacy specificando che non sarà disponibile il cross-platform save

WB Games ha recentemente rivelato tutte le caratteristiche di accessibilità di Hogwarts Legacy, tra cui le modalità per i giocatori daltonici, il text-to-speech e le impostazioni per motion blur, grana pellicola cinematografica e aberrazione cromatica. Sono stati inoltre confermati i salvataggi manuali e automatici. Tuttavia, in alcuni tweet, il supporto di WB Games ha rivelato quattro slot separati per i personaggi e che Hogwarts Legacy non supporterà i salvataggi cross-platform. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Hogwarts Legacy: ci saranno vari slot per i personaggi ma niente supporto ai salvataggi cross-platform

Le famiglie (o i gruppi di amici) che giocano sulla stessa console (o PC) possono avere personaggi separati. Il publisher ha inoltre confermato che ogni personaggio avrà cinque slot di salvataggio automatico e dieci slot di salvataggio manuale. Purtroppo, i dati di salvataggio di Hogwarts Legacy rimarranno sulla piattaforma su cui si sta giocando (non sarà quindi disponibile l’opzion cross-platform):

Sarà possibile “collegare” tra loro le varie piattaforme per ottenere ricompense in ogni versione del gioco, ma i dati di salvataggio rimarranno sulla piattaforma su cui sono stati creati.

Hi @WBGamesSupport, I bought Hogwarts legacy on PS5 but also on PC on steam. Can I share my save between my PC and PS5? — Matth (@Matth_Actu) January 13, 2023

Il tutto non sembra un grosso problema, ma chi gioca su Xbox One o PS4 e vuole trasferire i propri salvataggi alle versioni Xbox Series X/S o PS5 non sarà certo contento. Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC, seguito dalle versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile e dalla versione per Nintendo Switch il 25 luglio. In questo articolo vi abbiamo parlato dei requisiti di sistema del titolo in questione su PC.

