Apex Legends: Mad Maggie è la nuova leggenda in arrivo nella stagione 12

Mostrata in un trailer la nuova leggenda della stagione 12 di Apex Legends, è Mad Maggie. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo essere comparsa in alcuni teaser della stagione 12, Mad Maggie è finalmente pronta per fare il suo debutto come nuova leggenda di Apex Legends. I ragazzi di Respawn Entertainment hanno infatti rilasciato nelle scorse ore un trailer per presentare il nuovo personaggio giocabile in arrivo con la nuova stagione. Nel video possiamo vedere alcuni accenni alla storia della nuova combattente, la quale raggiungerà il campo di battaglia a breve.

Mad Maggie è la nuova leggenda in arrivo su Apex Legends

Confermato nelle scorse ore l’arrivo di Margaret Kohere, detta Mad Maggie come nuova leggenda nella stagione 12 di Apex Legends. Il personaggio era comparso l’ultima volta nel corso della stagione 8, dove l’avevamo vista combattere insieme a Fuse, l’esperto demolitore introdotto proprio durante quella stagione. Come si può vedere anche in questo nuovo trailer, i due erano cresciuti insieme sul mondo di Salvo, un pianeta straziato dai conflitti, ed ora Maggie è pronta a tornare alla ribalta, unendosi, come il suo vecchio amico, alla schiera di combattenti del titolo.

La new entry si preannuncia un personaggio davvero interessante, descritto dagli sviluppatori come una spietata signora della guerra punk-rock. Il nuovo update, intitolato “Defiance”, arriverà in tutto il mondo il giorno 8 febbraio, concludendo una stagione 11 nella quale, fra le altre cose, abbiamo assistito all’arrivo del personaggio di Ash. Continua così il florido supporto dedicato all’acclamato Battle Royale di Respawn Entertainment.

Il nuovo update, intitolato "Defiance", arriverà in tutto il mondo il giorno 8 febbraio, concludendo una stagione 11 nella quale, fra le altre cose, abbiamo assistito all'arrivo del personaggio di Ash. Continua così il florido supporto dedicato all'acclamato Battle Royale di Respawn Entertainment.