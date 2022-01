Nintendo: possibile annuncio di un nuovo titolo a febbraio

Stando ad alcuni rumor emersi in rete nelle ultime ore, Nintendo potrebbe rivelare un nuovo inaspettato titolo nel corso del mese di febbraio. Il 2022 si preannuncia davvero ricco di grandi uscite per il colosso di Kyoto, con alcuni titoli davvero attesissimi, fra i quali spicca sicuramente The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild 2 (mostratosi l’ultima volta durante l’E3 dello scorso giugno ed atteso per quest’anno, sebbene ancora privo di data d’uscita ufficiale). Ora sembra che la lista di titoli in arrivo stia per arricchirsi di una new entry, ma sarà vero?

I rumor sulle nuove uscite si susseguono senza sosta sul web. Dopo numerosi ed insistenti leak circa l’arrivo di una remastered di Metroid Prime (che, seppur privi di una conferma ufficiale, hanno acceso la speranza in tantissimi fan) ora trapelano in rete nuove voci secondo le quali Nintendo annuncerà un nuovo titolo durante il mese di febbraio. Il rumor nasce da un tweet dell’utente @Dededaio, nel quale si legge la traduzione di una pagina del magazine giapponese Nintendo Dream, che pare fare riferimento proprio ad una nuova uscita.

"New issue will release it on Monday, February 21.

In addition to detailed news about Kirby and The Forgotten Land, we've also included a new game that we didn't expect! I have a feeling that a new I have a feeling that a new title will be announced"

