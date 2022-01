Dark Souls: server PvP offline per problemi legati alla sicurezza

FromSoftware ha reso temporaneamente offline i server PvP di Dark Souls a causa di alcune vulnerabilità critiche

Ci troviamo quasi alla fine di gennaio, e attualmente manca meno di un mese al rilascio ufficiale di Elden Ring. Il titolo è ufficialmente entrato in fase gold, il che significa che il lavoro è stato finalmente completato. Dopo alcune rifiniture ulteriori, il gioco sarà pronto per essere spedito ai vari distributori, per poi cadere infine nelle mani trepidanti dell’utenza videoludica. Ma mentre vengono date alcune piccole indiscrezioni e anticipazioni sulla main quest e la sua durata, nel frattempo sembra siano stati riscontrati problemi piuttosto gravi nell’online di Dark Souls, con un problema che starebbe colpendo i giocatori attraverso i server di tutti e tre i capitoli. In risposta a ciò, FromSoftware ha deciso di mettere momentaneamente offline i server per il PvP di ogni gioco di Dark Souls.

I server di Dark Souls sono offline

La scoperta di questa vulnerabilità nell’online del noto franchise è stata scoperta diverse ore fa da un utente su Reddit. Egli avrebbe individuato una debolezza critica presente nella chat testuale di Dark Souls 3 su PC, la quale permetterebbe di trovarsi vittima di attacchi hacker non solo sul titolo in questione, ma potenzialmente anche su Elden Ring, poiché esso utilizzerebbe lo stesso sistema. L’exploit scovato consente di servirsi della chat per inviare delle stringhe di codice, utili ad ottenere informazioni e inviare dati ai PC degli utenti durante le partite multiplayer. I rischi di malware e di non poter più usare il PC sono molto alti, e per questa ragione è stato necessario intervenire in modo drastico, onde evitare che la diffusione di questa notizia porti ad un incremento di tentativi di hacking. Non si tratta della prima volta che un problema del genere si è presentato in Dark Souls: nel 2016 si scoprì come lasciare degli item hackerati all’interno delle partite di altri giocatori potesse corrompere i salvataggi del gioco.

L’account ufficiale di Bandai Namco ha annunciato su Twitter di aver preso atto di questi problemi, e di essere intervenuta mettendo offline i server PvP di Dark Souls, in modo da poter investigare sulle segnalazioni riportare dagli utenti. Finora, i giochi afflitti dalla restrizione sono Dark Souls 3, Dark Souls 2 e Dark Souls Remastered, ma Bandai Namco afferma di voler aggiungere in seguito anche Dark Souls Prepare to Die Edition. Questo fatto interessa inoltre esclusivamente le opere presenti su PC, dunque coloro che vogliono giocare online su PlayStation o su Xbox non dovrebbero incappare in guai di alcun tipo. Anche se non è stato aggiunto alcun dettaglio circa la durata di questa sospensione, si spera comunque che non perduri troppo a lungo.

