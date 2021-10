Apex Legends: ecco Ash, il nuovo personaggio in arrivo

Mostrato in un recente trailer Ash, il nuovo personaggio in arrivo su Apex Legends. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fan di Apex Legends gioite, sembra che le fila del famoso battle royale stiano per accogliere un nuovo volto. Di recente infatti i ragazzi di Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovo trailer per presentare Ash, il nuovo personaggio giocabile in arrivo su Apex Legends. Nel trailer vengono mostrati alcuni accenni alla tormentata storia della nuova combattente, la quale raggiungerà a breve il campo di battaglia.

Ash, il nuovo personaggio di Apex Legend’s, è pronta a combattere

Se siete fan dei battle royale, allora conoscete (o avete giocato) di sicuro Apex Legends. Il titolo, ambientato nello stesso universo di Titanfall 2 (altra celebre opera di Respawn Entertainment) è stato accolto positivamente da pubblico e critica fin dalla sua uscita, e gode ancora di un attivo supporto da parte degli sviluppatori (a proposito non perdetevi l’evento a tema Halloween in arrivo a fine mese). A testimonianza di ciò, fra le tante novità in arrivo, un nuovo personaggio giocabile sta per fare il suo debutto.

Annunciato a sorpresa nelle scorse ore, con un trailer dedicato, Ash è il nuovo personaggio giocabile di Apex Legends. La nuova agguerrita combattente arriverà nel corso della stagione 11 del famoso battle royale, e, data la forte componente narrativa del trailer di presentazione, non è escluso che il suo arrivo potrebbe essere accompagnato da alcuni contenuti single player, in maniera analoga a quanto annunciato anche per Bloodhound. Non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito, i quali, con tutta probabilità, potrebbero arrivare molto presto.

E voi cosa ne pensate? Siete giocatori di Apex Legends? Questo nuovo personaggio ha destato la vostra curiosità?