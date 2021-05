Annunciata una live stream per l’anniversario di Dragon Quest

In occasione del 35esimo anniversario della saga di Dragon Quest, Square Enix ha annunciato una live stream dove verranno rivelati i futuri titoli della serie

Con l’ultimo capitolo uscito ormai 4 anni fa, ovvero Dragon Quest 11, La saga di Dragon Quest rappresenta il canone quanto più classico possibile nel contesto dei giochi di ruolo giapponesi (jrpg). Il titolo, reso famoso dal character design di Akira Toriyama, si caratterizza da scontri a turni mescolati alla libera esplorazione e progressione tipica dei mondi aperti degli rpg. Per l’anniversario dei 35 anni di Dragon Quest è stata annunciata una celebrazione mondiale in live stream con diverse novità.

Nuovi annunci in occasione dell’anniversario di Dragon Quest

Da Zelda a Resident Evil, passando per Pokémon, Sonic e molti altri, il 2021 a quanto pare è l’anno degli anniversari. Uno di questi brand è proprio Dragon Quest e Square Enix sembra avere nei suoi piani una speciale live stream dedicata. Una speciale celebrazione in live stream è stata annunciata per mercoledì 26 maggio ai seguenti orari: 8:30 PM PDT / 11:30 PM EDT. Il 27 maggio sarà infatti il Dragon Quest Day. Per questo, Square ha dichiarato di voler annunciare la futura line up della saga. Allo show sarà presente inoltre anche Yuji Horii, il co-creatore della serie.

La stream potrà essere seguita da tutti dato che, per la prima volta, ci sarà una traduzione dal giapponese all’inglese. Stando alle dichiarazioni dell’anno scorso, Yuji Horii aveva dichiarato che il prossimo titolo era ancora lontano dall’essere pubblicato. Nonostante questo, resta ovviamente la speranza di avere ulteriori notizie in merito a Dragon Quest 12. Ricordiamo infine che Horii aveva inoltre dichiarato che Square Enix avrebbe fatto “ogni sorta di annuncio” per celebrare i 35 anni di Dragon Quest. Non ci resta dunque che rimanere sintonizzati per scoprirli tutti.

