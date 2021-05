 Migliori videogiochi JRPG in commercio | Maggio 2021

In questa lista vedremo i migliori JRPG da giocare assolutamente! Prima di cominciare con la lista dei migliori JRPG scelti da noi, è bene fare qualche piccola premessa!

Questa è una lista e non una classifica dei migliori JRPG! I titoli verranno citati in ordine del tutto casuale. Inoltre, troverete videogiochi facilmente reperibili e attualmente in commercio per le piattaforme di corrente generazione.

Per snellire l’articolo abbiamo dovuto scegliere solo una piccola parte del vastissimo parco titoli di questo genere. Motivo in più per approfittare del “box commenti” messo a vostra disposizione. Utilizzatelo per farci sapere quale secondo voi sono i migliori JRPG!

Il primo dei migliori JRPG consigliati è: Ni no Kuni II – Il Destino di un Regno

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom è il videogame di apertura scelto per questo speciale. Probabilmente non un titolo imperdibile ma necessario per dare il giusto quantitativo di opzioni a voi lettori.

Vestire i panni Evan Pettiwhisker Tildrum, giovanissimo re del regno di Gatmandù, sarà un’esperienza che vi segnerà! La possibilità di utilizzare le arti magiche e di dare battaglia grazie a creature mistiche chiamate “Cioffi” renderanno le sfide sempre più divertenti e uniche.

Come potete leggere dalla nostra recensione questo videogame sviluppato da Level-5 è un videogioco ideologicamente nipponico ma sostanzialmente occidentale. Una frase che tutto vuol dire ma poco fa realmente intendere. Come detto per approfondire queste tematiche, e scoprire il reale valore del gioco, la nostra review è a vostra completa disposizione!

Senza darvi troppe (inutili) informazioni vi basti sapere che consideriamo Ni No Kuni II uno dei migliori JRPG, e un ottimo videogame (anche se non eccelso), che ha come merito quello di essere accessibile anche ai neofiti del genere. Le meccaniche (quasi) votate più a combattimenti action che a veri scontri di ruolo permettono una grande scelta di approccio al gameplay.

Le animazioni, la trama, i colori, molte meccaniche di gameplay derivano invece dalla sezione più pura dei giochi di ruolo di stampo nipponico. Giocando questo videogame la voglia di riscoprire il primo capitolo sarà sempre più forte e se non vi siete mai approcciati al mondo dei JRPG potrete senza dubbio incominciare da qui!

Il secondo dei migliori JRPG consigliati è: Persona 5

Persona 5 come potete leggere dalla nostra recensione è considerato uno dei migliori episodi della saga. Un videogame maturo che tratta tematiche altrettanto complesse. Uno stile senza compromessi che veste la città di Tokyo con una tinta noir. Nella città giapponese tutto è permesso e nulla è vietato se si conosce quello che si vuole davvero!

Se come primo titolo della nostra lista ai migliori JRPG abbiamo scelto un titolo più accessibile con il videogame firmato Atlus facciamo una drastica inversione di rotta. Anche se contornato di azioni normali, nella vita di un adolescente, come uscire con gli amici o seguire le lezioni di scuola Persona 5 è dannatamente complesso e stupendo nella sua complessità.

Le azioni appena citate e bollate come normali non saranno altro che un ottimo stratagemma per aumentare le caratteristiche legate ai tarocchi di ogni personaggio e avere bonus di varia natura. Queste azioni vi permetteranno di godere della vera parte giocata!

Se infatti il gruppo di studenti (i protagonisti del gioco) di giorno sono un manipolo di ragazzi tranquilli, come tanti, di notte si trasformano e lottano contro le perversioni di una città votata al peccato.

I combattimenti a turni, le debolezze dei nemici a determinati elementi e la possibilità di usare le proprie “Persona” sono la ciliegina sulla torta di uno dei migliori JRPG attualmente in commercio!

Il terzo dei migliori JRPG consigliati è: Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2: è probabilmente il titolo perfetto per gli amanti dei JRPG che hanno la fortuna di possedere una Nintendo Switch! Come potete leggere dalla nostra recensione siamo davanti a un videogame mastodontico. Che si parli di contenuti, ore di gameplay o meccaniche il videogame firmato Monolith Soft non è passibile di lamentele.

Una storia avvincente, sarà in grado di tenere alta la voglia di scoperta nel giocatore. Le meccaniche di questo videogame sono strettamente da gioco di ruolo ma non disdegnano un adattamento action durante le battaglie!

Il giusto connubio fra la scelta giusta e il giusto tempismo della stessa sono elementi che sapranno tenere ogni giocatore incollato al monitor della propria console (o alla TV di casa).

La funzionalità della console, che permette di giocare in “fisso” o in “mobilità” sarà un elemento fondamentale per appagare la voglia di giocare ogni secondo libero della giornata!

Armi da scegliere e potenziare, la gestione del party, la scelta dei giusti attacchi da sferrare al nemico e le quest secondarie (insieme ovviamente alle primarie) sapranno tenervi in costante tensione per un numero di ore che difficilmente sarà inferiore alle tre cifre. In poche parole: uno dei migliori JRPG del momento!

Il quarto dei migliori JRPG consigliati è: Tales of Vesperia Definitive Edition

Con Tales of vesperia si torna nei meandri più classici dei giochi di ruolo giapponesi. Il titolo uscito Oramai 10 anni fa risulta ancora oggi (grazie alla sua riedizione) giocabile e “attraente”. Fulcro del gameplay il Linear Motion Battle System. Un sistema di combattimento a turni che permette al giocatore di scegliere l’approccio più adatto a ogni battaglia.

Ricco di elementi in tipico stile JRPG vanta una trama complessa, articolata e ricchissima di colpi di scena! Unica pecca data dall’età del videogame è un’ intelligenza artificiale non troppo brillante nell’utilizzo del party (che si compone di membri fino a 4 giocatori).

Per fortuna questa mancanza può essere (in parte) sopperita dalla possibilità di controllare ogni singolo membro della squadra facendo un rapido Switch.

Un videogame che come il precedente vanta un infinità di cose da fare! Un numero spropositato di ore che si suddividono fra una fantastica quest primaria, moltissime secondarie e boss fight (anche opzionali) che vi terranno incollati allo schermo!

Il quinto dei migliori JRPG consigliati è: Final Fantasy X | X-2 HD Remastered

Final Fantasy X è considerato da molti l’ultimo vero capolavoro della saga. Noi lasciamo a voi l’arduo compito di decidere se tali parole rispecchino la verità o meno. Quello che sicuramente non è opinabile è che questo videogame sia un gran bel pezzo di storia videoludica!

In questa versione possiamo trovare le ovvie texture rimasterizzate in alta definizione. Oltre al decimo capitolo della “Fantasia Finale” troveremo la seconda parte, che pur non brillando, completa alcuna vicende dei protagonisti. In questa versione si può trovare la versione integrale della “sferografia”. Il sistema di crescita dei personaggi limitato al lancio per il mercato europeo riscopre tutta la sua vastità in questa remastered.

Una storia capace di segnare, combattimenti a turni, strategie da studiare per sopraffare i nemici più potenti! Un minigioco intrigante (come solo Final fantasy sa fare) e un numero impressionante di attività collaterali sapranno farvi adorare le storie vissute da Tidus, Yuna e compagni attraverso le vostre scelte!

A voi la scelta videogiocatori!

Questa era la nostra lista dei migliori JRPG da giocare assolutamente! Ovviamente rimaniamo in attesa di sapere quale secondo voi è il migliore JRPG o quale è il vostro preferito!