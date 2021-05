Nintendo, RUMOR: i potenziali annunci dell’E3 2021

Dedichiamo un “rumor round-up” riassuntivo a tre potenziali (e davvero esplosivi) annunci di Nintendo per l’edizione 2021 della E3

Quando un manifattore di console punta tanto sull’effetto sorpresa quanto Nintendo, con mesi di silenzio stampa tra i vari annunci, è normale che i rumor si susseguano: figurarsi quando siamo tanto vicini all’E3 2021. Non è per mera precisione che abbiamo specificato l’anno: questa edizione digitale della fiera losangelina, a quanto pare, promette davvero fuoco e fiamme per la Grande N. Più insider hanno alluso a questo showcase come “il più grande di sempre” per il colosso di Kyoto, ma questo porta già con sé delle aspettative: un motivo come un altro per prendere il tutto con le pinze.

Lo vogliamo ribadire già da ora: il mondo speculativo talvolta può tanto rivelarsi foriero di bombe colossali, quanto di epocali cantonate. Abbiamo radunato in un solo articolo tre rumor che circolano in rete in queste ultime ore; su queste congetture potreste però basare delle aspettative astronomiche che potrebbero rimanere deluse, o nel migliore dei casi potremmo rovinarvi qualche sorpresa. Per questo motivo, se non volete prenderlo come un invito alla diffidenza, consideratelo quantomeno la nostra allerta spoiler. Ora che abbiamo dato il nostro ultimo avvertimento, possiamo finalmente procedere.

Primo rumor: Donkey Kong – Annunci di Nintendo (E3 2021)

Partiamo con il primo grande protagonista dei rumor di oggi: tra gli annunci di Nintendo all’E3 2021 potrebbe celarsi un nuovo titolo con Donkey Kong come protagonista. L’ultimo capitolo della serie, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, risale ormai a sette anni fa (o circa la metà, se contate il port per Nintendo Switch). L’attesa, per i fan, inizia a farsi sentire, ma gli autori del revival, Retro Studios, sono alacremente al lavoro con Metroid Prime 4. Viene da chiedersi chi possa farsi carico di tale onere, ma la risposta a questa domanda potrebbe essere più diretta del previsto.

L’affidabile insider Zippo ha pubblicato di recente un post sul proprio blog, asserendo che un nuovo Donkey Kong sia nel pieno del suo sviluppo da parte di Nintendo EPD, ovvero nientemeno che il team di sviluppo di Super Mario Odyssey. Stando al post, il team di sviluppo “non è interessato nella creazione di un sequel per giochi creati da altri”, per cui ogni aggancio alla serie Country è da escludersi a priori. Stando a Zippo, il gioco dovrebbe uscire entro fine anno, rendendo “probabile” un annuncio all’E3. Tramite altre fonti indipendenti, anche Nintendo Life e lo youtuber britannico The Lonely Goomba “confermano” la voce… più o meno.

I dunno why people keep citing this in news articles. I’ve seen my tweet cited in various articles from major Nintendo sites now. Mate I just saw some people talking about it online and commented on it. I don’t have any insider info or anything. Sorry. — LonelyGoomba (@LonelyGoomba) May 12, 2021

Secondo rumor: Mario Kart – Annunci di Nintendo (E3 2021)

Zippo colpisce ancora con un secondo rumor, che stavolta vede Mario Kart fare capolino tra gli annunci di Nintendo all’E3 2021. L’ultimo “vero” titolo, della serie, se non consideriamo Mario Kart Tour per cellulari e il titolo per realtà aumentata Mario Kart Live: Home Circuit, risale all’anno di lancio della console (e, come per Donkey Kong Country: Tropical Freeze, è un port di un gioco per Wii U). Le vendite di Mario Kart 8 Deluxe rifiutano di arrancare, ma stando a Zippo un nuovo capitolo della serie è comunque in arrivo, stando al medesimo post a cui alludevamo prima.

Stando al post in questione, il produttore Kosuke Yabuki e il suo team hanno lavorato ad un nuovo titolo della serie principale per tre anni, specificando che si tratti di un progetto scorrelato dagli altri due titoli che abbiamo menzionato. In quanto alla natura specifica del gioco, Zippo non si è sbilanciato ma ha azzardato una finestra di uscita: si parla del periodo invernale di quest’anno, o al massimo dell’inizio del prossimo. Lo ripetiamo ancora una volta: per quanto i tempi siano più che maturi per un ipotetico Mario Kart 9, è pur sempre della riservatissima Grande N che stiamo parlando.

Terzo rumor: tutto il resto – Annunci di Nintendo (E3 2021)

Ormai avrete capito l’antifona: anche questo rumor viene dallo stesso insider di Nintendo, Zippo. Oltre a quanto detto fino ad ora, il fatto che (prevedibilmente) il seguito di The Legend of Zelda: Breath of The Wild non sia in dirittura d’arrivo per quest’anno è forse la novità minore. Parliamo piuttosto di Metroid: i rumor circa un nuovo episodio a scorrimento laterale si susseguono da tempo ormai, e questo gioco, che “esiste, al duecento per cento”, sarebbe sviluppato di nuovo dai ragazzi spagnoli di MercurySteam (Metroid: Samus Returns, Castlevania: Lords of Shadow).

Le possibilità si estendono anche ad un nuovo Fire Emblem, il cui sviluppo è apparentemente contemporaneo a quello di Three Houses (a cui ha lavorato in prevalenza Koei Tecmo). Essendo ormai “quasi completo”, il remake dell’esclusiva nipponica Genealogy of the Holy War (SNES, 1996) potrebbe fare una capatina all’E3. Anche Super Mario Party, infine, potrebbe ricevere un sequel, trattandosi (giustamente) del campione di vendite della saga festaiola della Grande N. Dopo aver accumulato 14,7 milioni di copie vendute, il gioco ha ricevuto un cospicuo aggiornamento per l’online.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di queste voci?