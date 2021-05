The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 novità sullo sviluppo

Il capitolo 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild rimane, per il momento, ancora in fase di sviluppo causa Covid-19

Dopo il grandissimo successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ogni giocatore vuole sapere cosa succede dopo la fine della battaglia. Presto, saranno trascorsi un paio d’anni da quando l’azienda giapponese Nintendo, ha annunciato il sequel delle avventure di Link nel regno di Hyrule. Nonostante sia trascorso del tempo, lo sviluppo del capitolo 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, continua a procedere a rilento. Fino ad oggi, infatti, non ci sono stati né aggiornamenti né comunicazioni ufficiali sull’attesissimo gioco. Ogni fan della saga desidera continuare a combattere la temibile calamità Ganon ma, purtroppo, insieme alla spada dovrà armarsi di un’altra potente e fondamentale arma: la pazienza.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ancora in fase sviluppo, il giovane Link dovrà attendere

Dopo tutto questo tempo già trascorso, la sete dei fan riguardo informazioni e dettagli sta diventando implacabile. Tutti speravamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potesse essere già nelle nostre mani ma, la fase di sviluppo, si sta dilungando. Secondo un rumor, infatti, il lancio del gioco entro la fine dell’anno corrente è pressoché improbabile. Zippo, un noto membro di casa Nintendo, ha recentemente pubblicato un aggiornamento del blog. Ha parlato di tutto ciò che nel corso del resto del 2021 vedremo riguardo Nintendo ma, della nuova storia dell’avventuriero Link, non c’è alcuna traccia. Zippo ha affermato infatti che un lancio nel 2021 è improbabile, poiché lo sviluppo del gioco è stato fortemente influenzato e rallentato dalla pandemia.

Lo sviluppo del titolo è apparentemente ancora in fase di completamento ed il team che ci sta lavorando necessita ancora un po’ di tempo per finire il tutto. Secondo le previsioni dell’insider, fondate semplicemente sul suo parere e nulla di più, il nuovo capitolo verrà mostrato al prossimo E3, per essere poi lanciato solo nella primavera del prossimo anno. Guerrieri e principesse dovranno quindi tenere duro e, nel frattempo, magari fare un ripasso rigiocando a Skyward Sword ed al primo Breath of the Wild, giocabile anche su PC. Onestamente, questo ritardo non è poi una gran sorpresa. A causa della pandemia, le case hanno subito molti ritardi interni che non hanno permesso il lancio dei giochi nel 2021.

Nell’attesa, se vi foste persi alcuni dei capitoli precedenti della saga di Link, li potete acquistare su Instant Gaming a prezzi vantaggiosi. Se non riuscite a trattenere la curiosità, non disperatevi. Nintendo, ad inizio anno, ha detto di avere molte novità da condividere riguardo questo sequel. Rimanete con noi su tuttoteK per rimanere aggiornati!