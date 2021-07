Among Us: il gioco sarà gratis su Nintendo Switch per una settimana

Among Us, il popolarissimo titolo sviluppato e pubblicato da Innersloth, sarà giocabile gratis a partire da domani per gli utenti registrati al Nintendo Switch Online: vediamo di seguito i dettagli

Ormai tutti sicuramente saremo a conoscenza di Among Us. Rilasciato originariamente nel 2018 da Innersloth, la popolarità del titolo è decollata soltanto nel 2020, quando streamer e influencer hanno iniziato ad interessarsene, facendo affluire al suo interno un grandissimo numero di giocatori. Dopo essere approdato inizialmente solo su smartphone e PC, nel 2020 è stata realizzata anche una versione per Nintendo Switch, accessibile al costo di 4,29€ (ed è in arrivo per tutte le altre console più importanti). Ebbene, a partire da domani, per un’intera settimana Among Us sarà disponibile gratis per gli utenti di Nintendo Switch Online.

Among Us gratis per gli utenti di Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online è il servizio ad abbonamento che consente l’accesso al multiplayer nei vari videogiochi della console. Oltre a ciò, vi sono vari servizi aggiuntivi per gli utenti, come l’accesso a una selezione dei migliori titoli per NES e SNES accessibili senza costi aggiuntivi. Uno di questi sono i Game Trial, ovvero la possibilità di poter giocare gratuitamente ad alcuni giochi per un periodo di tempo limitato. Among Us, che ripetiamo sarà gratis su Switch a partire da domani fino al 27 luglio, rientra quindi nel Game Trial.

Sus out impostors in the full version of #AmongUs, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 7/21 10 AM PT—7/27, 11:59 PM PT! Among Us will also be available to purchase for 30% off from 7/21, 10 AM PT—8/1, 11:59 PM PT! Pre download here: https://t.co/uJ7FrqPNZd pic.twitter.com/br3kWJijnJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 19, 2021

Ad annunciarlo, come visibile sopra, è stata Nintendo stessa, tramite uno dei suoi canali Twitter ufficiale. Vi è inoltre da aggiungere che Among Us sarà, da domani fino al 1 agosto, scontato sul Nintendo eShop rispetto al prezzo standard. Questa può essere una ghiotta opportunità per ottenere il gioco, sia che non ci abbiate ancora mai giocato, sia che vogliate comprare una copia aggiuntiva per Switch.

