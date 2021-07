Samsung Galaxy M22: leak rivela specifiche e design

Stando ad una fuga di notizie sembrerebbe che la casa sudcoreana stia per lanciare il nuovo Samsung Galaxy M22, smartphone di fascia medio/bassa provvisto di un display Super AMOLED da 6,4″ ed un SoC MediaTek Helio G80

Se quanto emerso in rete dovesse essere confermato, il nuovo smartphone medio gamma di Samsung sarà dotato di un comparto tecnico di tutto rispetto a fronte di un prezzo accessibile. Il Galaxy M22 avrà uno schermo da ben 6,4” di tipo Super AMOLED HD+ con refresh rate fino a 90Hz, 6GB di memoria RAM che coadiuvano il SoC MediaTek Helio G80 ed una batteria che supporta la ricarica rapida a 25W. Fermo restando che è solo una scheda tecnica “ipotetica”, ciò che colpisce è il prezzo, quest’ultimo emerso da un rivenditore europeo che ha pubblicato una pagina relativa allo smartphone (nel suo taglio da 128GB di ROM), mostrando anche il suo probabile design finale: 239€.

Samsung Galaxy M22: analisi

Dal punto di vista estetico troviamo una striatura verticale sulla cover posteriore insieme al comparto fotografico, costituito da 4 lenti e racchiuso in un modulo quadrato. L’obiettivo principale, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere da 48MP, il sensore grandangolare da 8MP mentre quello macro e di profondità da 2MP. Frontalmente, invece, il pannello Super AMOLED da 6,4″ con notch a goccia contiene la fotocamera per gli autoscatti da 13MP. Sotto il profilo strettamente hardware va detto che il connubio 6GB di RAM ed Helio G80 assicureranno potenza di calcolo sufficiente per diversi contesti di utilizzo: dall’elaborazione di fogli di calcolo alla fruizione di videogiochi (ovviamente accettando i dovuti compromessi in termini di velocità).

La memoria ROM da 128GB per l’archiviazione interna sarà poi espandibile tramite slot MicroSD. Parlando infine della batteria, questa dovrebbe avere una capacità da 5000 mAh garantendo quasi 2 giorni di autonomia con un utilizzo oculato del terminale, vale a dire senza stressarlo con l’esecuzione di applicazioni esose in termini di risorse computazionali. Come software di sistema dovrebbe trovare posto Android 11. Resta solo da attendere l’annuncio ufficiale da parte della multinazionale.

