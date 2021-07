Among Us: il gioco arriverà in edizione speciale su PS5, PS4 Xbox e Switch

Innersloth ha riferito che Among Us arriverà su PS5, PS4 Xbox e Switch in edizione limitata. Vi proponiamo le prime immagini ufficiali

Ottime notizie per tutta l’ambia parte della community che ama Among Us e magari sta ancora aspettando di provarlo su console PS5, PS4, Xbox Series X, S e Switch. È stato confermato, infatti, che Innersloth, la software house che ha sviluppato il blockbuster videoludico in questione, sta collaborando con Maximum Games per rilasciare tre edizioni da collezione fisiche separate per il gioco proprio per le piattaforme suddette entro la fine dell’anno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Among Us: tre edizioni speciali per PS5, PS4 Xbox e Switch ma ancora nessuna data di rilascio

Partiamo con una panoramica delle edizioni speciali di Among Us per PS5, PS4 Xbox e Switch. Among Us Edizione Astronauta costerà 32,99 euro e includerà una copia fisica del gioco base e tutti i suoi DLC rilasciati finora, oltre ad alcuni nuovi DLC esclusivi per la vendita al dettaglio. Inoltre, avrà anche una custodia lenticolare 3D, un foglio di adesivi per la sindrome dell’impostore, una speciale carta di accesso olografica Mira HQ, un poster della mappa Skold piegato e un codice riscattabile per sei sfondi per PC/telefono.

Among Us











Poi c’è la Among Us Edizione Impostore, che costerà 49,99 euro. Quest’ultima includerà tutti i contenuti dell’edizione Astronauta e, oltre a ciò, aggiungerà anche un cordino Astronauta vs. Impostore, un peluche Astronauta viola e uno spinner smaltato “Spinning Into Space”. Tutto questo arriverà in una collector box in edizione limitata.

Infine, c’è la Among Us Edizione Espulsione, che costerà 89,99 euro. Oltre a tutto il contenuto dell’edizione Impostore (e, a sua volta, dall’edizione Astronauta), conterrà anche una coperta in pile Astronauta e un cappello roso Impostore. L’Edizione Espulsione arriverà anche in una peculiare collector box in edizione limitata. Vi lasciamo qualche immagine dimostrativa qui sopra.

Le date di rilascio esatte per questi sono ancora sconosciute, con le versioni console di Among Us che non hanno ancora ricevuto date di rilascio specifiche, ma recenti sviluppi hanno suggerito che anche queste potrebbero essere davvero dietro l’angolo.

