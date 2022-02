Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 2 di Vanguard e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con l’aggiornamento della Season 2 di COD: Warzone e Vanguard

Call of Duty: Vanguard, il nuovo FPS sviluppato da Sledgehammer Games, è disponibile ormai da un po’ di tempo, ma a quanto pare non sembra voler smettere di arricchirsi con nuovi contenuti. Recentemente infatti è stata rilasciata la patch per la Season 2 di COD: Vanguard e Warzone, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Un peso non troppo proibitivo

Fortunatamente, indipendentemente dal fatto che giochiate con Vanguard oppure Warzone, questa volta il peso della patch non cambierà molto. Qui di seguito troverete le dimensioni dell’aggiornamento in base alla piattaforma che utilizzate:

PlayStation 4: 14.1 GB

PlayStation 5: 14.1 GB

Xbox One: 13.7 GB

Xbox Series X | S: 13.7 GB

PC (solo Warzone): 11.5 GB

PC (Warzone e Modern Warfare): 15.5 GB

Multiplayer – Le novità dell’aggiornamento della Season 2 di COD: Warzone e Vanguard

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Vanguard che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 2:

Casablanca Questa nuova mappa è davvero molto grande e presenta un gran numero di anfratti labirintici. Su Casablanca i nemici potrebbero saltare fuori all’improvviso da ogni angolo e di conseguenza vi troverete spesso coinvolti in accesissimi scontri a fuoco ravvicinati. Chi ama le sparatorie dalla lunga distanza però non rimarrà deluso, dato che potrà sfruttare a proprio vantaggio i tanti palazzi dell’area.

Gondola Gondola è una nuova mappa che si contraddistingue per la presenza di una funivia che permetterà ai giocatori di spostarsi comodamente da un capo all’altro della mappa. Grazie a questo mezzo di trasporto potrete raggiungere facilmente diversi punti strategici, ma durante il tragitto purtroppo sarete dei bersagli facili per i cecchini.

Aggiunta la serie di uccisioni Ball turret gunner Con questa nuova kill streak da 12 uccisioni i giocatori potranno controllare direttamente una potentissimi torretta montata su un velivolo

Aggiunte le granate adesive Questa granata letale si attacca alle superfici dopo essere stata lanciata ed è in grado di generare un’esplosione davvero letale.

Aggiunti due nuovi perk

Disponibile l’evento di San Valentino

Disponibile la beta della modalità multiplayer competitiva

Zombi – Le novità dell’aggiornamento della Season 2 di COD: Warzone e Vanguard

L’aggiornamento della Season 2 aggiunge anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi di COD Vanguard:

Terra Maledicta Questa nuova mappa Hub si trova in Egitto e permetterà ai giocatori di affrontare un gran numero di nuove minacce in ben tre nuove arene.

Vercanna The Last Vercanna è l’ultimo alleato che si è unito alle fila di Dark Aether. Questa letale combattente è l’ultima del suo clan e ha intenzione di vendicare la sua gente dando la caccia a Kortifex. Oltre ad essere una guerriera formidabile, Vercanna è anche una potente guaritrice che è in grado di utilizzare un artefatto per curare e addirittura riportare in vita i suoi compagni di squadra.

Zeballa The Deceiver Se sopravvivrete per abbastanza turni su Der Anfang o Terra Maledicta finirete sicuramente per incontrare Zaballa, una delle creature più potenti al servizio di Kortifex. Questa temibile avversaria è in grado di levitare e può anche scagliare dei pericolosissimi attacchi elettrici.

Aggiunte diverse Wonder Weapons vecchie e nuove

Warzone – Le novità dell’aggiornamento della Season 2 di COD: Warzone e Vanguard

Oltre che Vanguard, l’aggiornamento della Season 2 ha ovviamente arricchito di tante novità anche Warzone:

Nuovi punti d’interesse su Caldera Adesso i giocatori potranno visitare un gran numero di nuovi punti d’interesse nascosti per tutta Caldera. Ad esempio sarà possibile esplorare una fabbrica di prodotti chimici e un centro di ricerca sotterraneo dedito allo sviluppo di armi chimiche. Inoltre vagando per la mappa potrete imbattervi anche in diversi veicoli corazzati che difendono ricompense davvero ottime.

Aggiunto un nuovo velivolo Con la Season 2 è stato introdotto su Caldera un nuovo aereo bombardiere. Grazie a questo mezzo potrete devastare il campo da battaglia con una pioggia di bombe letali.

Stazioni di decontaminazione portatili Questi nuovi equipaggiamenti vi permetteranno di creare un’area di aria respirabile che vi permetterà di non subire danni fuori dalla zona sicura per 13 secondi. Inoltre possono essere anche montate sui veicoli per poter essere utilizzate in movimento.

Proiettili Nebula V Questi nuovi proiettili speciali sono in grado di lasciare una speciale nuvola di gas.

I giocatori ora sono in grado di spostarsi rapidamente per via aerea grazie a dei palloni aerostatici

Aggiunte diverse nuove modalità

Ora sono presenti degli NPC ostili in giro per Caldera

Armi e operatori – Le novità dell’aggiornamento della Season 2 di COD: Warzone e Vanguard

Questo nuovo aggiornamento inoltre arricchirà il gioco con nuove armi e ovviamente anche nuovi operatori:

KG M40 Questo letale fucile d’assalto è molto accurato ed è in grado di abbattere facilmente i nemici dalla medio-lunga distanza.

Whitley La Whitley è una letale LMG che vi permetterà di infliggere ingenti danni dalla lunga distanza.

Anna Drake Anna Drake è il primo operatore introdotto con la nuova Season 2 di Warzone e Vanguard. Questo personaggio sarà ottenibile con la Tier 0 del nuovo battlepass e raggiungendo la Tier 100 potrete personalizzarla ulteriormente grazie ad una skin unica.



Questo è tutto

Queste sono tutte le novità principali introdotte con l’aggiornamento della Season 2 di COD: Warzone e Vanguard. Per informazioni più specifiche su temi come il bilanciamento delle armi e i bug fix, potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale tramite questo link. Il nostro articolo si conclude qui, ma se volete essere davvero i migliori nel multiplayer, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito:

Call of Duty: Vanguard e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.