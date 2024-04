Lazio-Salernitana: dove vedere la partita?

Il weekend comincia con il Venerdì sera, anticipo che si prospetta interessante. Ma dove vedere Lazio-Salernitana? Scopriamolo insieme

I diritti televisivi sono ormai parte integrante della nuova realtà calcistica. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebeben sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò comporta senza dubbio un grande vantaggio per le società, che godono così di introiti e sponsor, ma rappresenta d’altro canto un grande problema per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a ricercare molte informazioni in merito. Da qui acquisisce senso l’articolo, che vuole spiegare dove vedere Lazio-Salernitana e chi dovrebbe verosimilmente scendere in campo.

La giornata 32 si apre così con una gara che vede due club tanto diversi quanto simili, venendo entrambi da un periodo delicato.

Dove vedere Lazio-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

All’ottavo posto in classifica con 46 punti, la Lazio di Tudor sta vivendo una fase delicata. Il successo contro la Juventus aveva illuso, portando poi il club a perdere due sfide di fila (una in Coppa Italia, proprio contro i bianconeri e l’altra in campionato contro la Roma) subendo tre gol e senza segnare. La rivoluzione non è ancora arrivata. La Salernitana è ultima a 15 punti e giunge da due paregi nel recente score, caratterizzato da tre ko. Scopriamo allora dove poter vedere Lazio-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è guadagnata una posizione di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà la possibilità di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’app da due dispositivi in simultanea. Basteranno poche operazini, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta dei servizi mostra un quadro totalmente diverso. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre sfide per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € al mese, serviranno pochi semplici passaggi, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Lazio-Salernitana sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 12 Aprile alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si ricorda di avere una VPN per non subire le insidie di internet.

Lazio-Salernitana, probabili formazioni

Necessità di ottenere punti contro la “certezza” di una retrocessione.

Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Patric, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Kamada; Castellanos.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Pirola, Manolas, Bradaric; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Candreva; Tchaouna; Weissman.

Una delle due riuscirà a vincere? Dateci il vostro parere. Non smettete però di seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.