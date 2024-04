CinemaCon: Deadpool e Wolverine in azione per 9 minuti di puro divertimento

Nove minuti intensi, dove il pubblico presente al CinemaCon ha potuto godersi le prime scene dell’epico incontro tra Deadpool e Wolverine

Il CinemaCon ha regalato ai suoi spettatori un’anteprima esclusiva che ha superato ogni aspettativa: nove minuti del nuovo film che vede protagonisti Deadpool e Wolverine. L’evento ha confermato che il tono irriverente e l’azione senza freni che hanno caratterizzato Deadpool non sono andati persi nonostante l’acquisizione di Disney. Kevin Feige della Marvel ha introdotto il filmato con il linguaggio colorito tipico dello stile di Deadpool, assicurando che il film manterrà la sua classificazione R. La scena si apre con un Wade Wilson, interpretato da Ryan Reynolds, che sembra aver appeso il costume al chiodo per dedicarsi alla vendita di auto usate. Ma il suo spirito indomito e la sua lingua tagliente non tardano a manifestarsi, anche durante un innocuo giro di prova con una famiglia.

CinemaCon: l’incontro epico tra Deadpool e Wolverine

Il ritorno a casa di Wade mostra un ambiente familiare: una festa di compleanno a sorpresa organizzata dai suoi amici più cari. Tra battute audaci e momenti di commozione, il filmato mostra un Wade grato e toccato dall’affetto che lo circonda. Tuttavia, la serenità è destinata a durare poco: l’intervento della Time Variance Authority interrompe bruscamente i festeggiamenti, trascinando Wade in una nuova avventura. La presentazione è proseguita con scene che mostrano Deadpool alle prese con Mr. Paradox e la sacra linea temporale. Il dialogo tra i due è un esempio perfetto della capacità di Deadpool di giocare con la narrazione e di infrangere lo schermo, coinvolgendo il pubblico in maniera davvero unica.

Il filmato si conclude con l’apparizione di Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, e la promessa di un’interazione tra i due eroi che si preannuncia come uno dei punti forti del film. Con l’uscita prevista per il 26 luglio 2024, l’anteprima di Deadpool & Wolverine al CinemaCon ha acceso l’entusiasmo dei fan. Tutto lascia presagire un film che sarà un vero e proprio spettacolo di puro divertimento e azione sfrenata.

