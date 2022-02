A distanza di due anni dal primo capitolo ecco tornare sullo schermo la famiglia Addams, con una nuova e divertente avventura, ma con gli stessi temi portanti di sempre

TITOLO ORIGINALE: The Addams Family 2. GENERE: animazione, commedia, orrore, fantastico, avventura. NAZIONE: Stati Uniti d’America, Regno Unito, Canada. REGIA: Greg Tiernan, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic. CAST :Oscar Isaac; Charlize Theron;Chloë Grace Moretz; Javon Walton; Nick Kroll; Bette Midler; Cyrus Strange; Snoop Dogg; Conrad Vernon; Wallace Shawn. DURATA: 93 min . PROUZIONE: BermanBraun, Bron Studios, Cinesite Animation, Metro-Goldwyn-Mayer, Nitrogen Studios Canada. USCITA: 2021

A distanza di due anni dal primo film, ecco tornare sui nostri schermi e, a partire dall’11 Febbraio, disponibile anche in dvd o blu-ray, la Famiglia Addams nella veste cartoonesca di Greg Tiernan, riletta nel macabro gentile e comico di universi come quello di Hotel Transylvania o Nightmare Before Christmas o Cattivissimo Me etc.

La trama stavolta è tutta incentrata su Mercoledì, infatti ancora una volta è la maggiore dei figli Addams a fungere da “ponte” fra il loro strano e macabro mondo e il nostro mondo moderno che viene messo in scena attraverso la lente dello sguardo della famiglia dei nostri amati, quanto strambi protagonisti.

La trama | Recensione La Famiglia Addams 2

Ad ogni modo, in questa nuova storia, Mercoledì, come qualsiasi altra adolescente d’altronde, si sente diversa dal resto della famiglia e iniziando a soffrire questa sua differenza, trova rifugio nei suoi esperimenti scientifici, che attirano l’attenzione di un famoso scienziato, Cyrus Strange, il quale inizia a vedere nella ragazzina la chiave per un progetto al quale lavora da diversi anni. Sfruttando la momentanea distanza emotiva di Mercoledì dal resto della famiglia riuscirà ad avvicinarsi a lei e a rubarle la formula che farà in modo che il suo esperimento funzioni, ma la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata…

In La Famiglia Addams 2, i creatori ci fanno interrogare sul “diverso” e gli interrogativi che si pone Mercoledì sono gli stessi che si porrebbe un qualsiasi adolescente che non si riconosce nella propria famiglia e cerca una risposta sulla propria identità e il proprio posto nel mondo.

Differenze e somiglianze con il primo capitolo | Recensione La Famiglia Addams 2

La Famiglia Addams del 2019 ebbe un successo davvero notevole: 204 milioni di dollari d’incasso per 24 di budget, era quindi naturale che avrebbe presto generato un seguito. Missione senza dubbio semplice da portare a termine per il modus operandi dei registi Conrad Vernon e Grieg Ternan.

Il film del 2019 aveva il facile compito di riproporre i sempreverdi personaggi ideati da Charles Addams in una veste finalmente grafica e caricaturale, non faceva assolutamente nulla per potenziare tematicamente la Famiglia Addams, che venne riproposta così come tutti la ricordavamo, tranne che nell’aspetto (infatti eravamo abituati a vedere questa mostruosa famiglia su schermo tramite live-action).

La Famiglia Addams 2 continua a giocare sul sicuro e alla fine i risultati dei due lungometraggi si equivalgono, perché lì dove il secondo capitolo non ha quell’aura di novità e perde ulteriori colpi nella prevedibilità del racconto, guadagna qualcosa in termini di puro ritmo filmico e anche in un’animazione appena più sicura e ricca.

Aspetti generali della pellicola

Con La Famiglia Addams 2 sembra quasi sicuro che questa serie cinematografica stia abbracciando un registro tecnico e artistico affine a quello di una serie tv di lungo corso sia nel bene, ma anche nel male: nel bene, perché è difficile che non piaccia la simpatia stralunata degli Addams e rivederli periodicamente non dispiace e ad ogni modo non stanca mai, ma nel male, per l’assenza di un tipo di ricerca estetica e narrativa che renda meno standard le situazioni (e parlare di Addams e contesto “standard” sembra davvero una contraddizione).

Con una colonna sonora che miscela hip hop, successi storici e ovviamente l’immortale tema musicale di Vic Mizzy, tra placidi momenti clowneschi e morale semplice, La Famiglia Addams 2 ha un’anima da sitcom estesa e, nel contesto, lo si può anche comprendere.

E voi? avete apprezzato il ritorno degli Addams in un secondo capitolo? Fatecelo sapere in un commento!

6.8 Divertente, ma già vista Punti a favore Ritmo incalzante

Ritmo incalzante Animazione ricca e dettagliata

Animazione ricca e dettagliata Colonna sonora coinvolgente e ben bilanciata Punti a sfavore Temi già visti e già trattati

Temi già visti e già trattati Morale semplice e scontata

Morale semplice e scontata Situazioni standardizzate

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.