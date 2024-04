Palworld: annunciato l’aggiornamento “Pal Arena”

I “ragazz(acc)i della via Pal” avranno un’Arena con la “a” maiuscola tutta per loro: ecco cosa ci attende in Palworld, e con che tempistiche

Persino nella nostra redazione, siamo arrivati a dibattere di Palworld al punto tale da denunciarne l’audacia e lodarne la pigrizia a pochi giorni tra un articolo e l’altro, ma a quanto pare Pocketpair farà tutto fuorché marcia indietro, a quanto possiamo capire dal trailer della Pal Arena. Non lascia spazio a dubbi la descrizione del concetto. Il team di sviluppo parla infatti di come potremo “combattere altri giocatori, sia per conto nostro che con i nostri Pals”. Lo scopo del PvP, tenendo fede alla verve derivativa di Pokémon (che, ironicamente, sta provando qualcosa di nuovo), è quello di “allenare i Pals più forti per sconfiggere tutti i vostri rivali.” Vi lasciamo visionare il trailer qui sotto.

La Pal Arena in arrivo su Palworld… quando, esattamente?

Le informazioni sulla Pal Arena prevista per Palworld finiscono qui, al di fuori dell’anno in cui arriverà: quello in corso. In altre parole, dunque, 2024. Il gioco è disponibile su Xbox One, PC (Steam), Xbox Series X, PC (Microsoft Store) ed Xbox Series S. Nel caso in cui siate iscritti ad Xbox Game Pass, sarete ugualmente beneficiari del titolo. Per il quale, a proposito, abbiamo molte guide: una con i consigli di base, una per catturare le bestiole, una per le migliori mod, una sulle differenze con Pokémon, una per duplicare gli oggetti, una per spostare la base, una per giocare in crossplay, una per ottenere i minerali, una per cavalcare i mostriciattoli e tante altre ancora. Avete solo l’imbarazzo della scelta!

