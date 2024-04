Torino-Juventus: dove vedere la partita?

Si passa al Derby della Mole, sicuramente meno “prestigioso” rispetto ad altri, ma che conserva la sua storicità. Ecco dove vedere Torino-Juventus

I diritti televisivi sono un punto fermo per questo nuovo mondo del calcio. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se questo porta ad un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato non può che rappresentare un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano a cercare tutte le notizie di loro interesse. In tal senso l’articolo ha un obiettivo ben preciso, quello di spiegare dove vedere Torino-Juventus e quali potrebbero essere i protagonisti.

La giornata 32 si riscalderà con il derby torinese, fra due squade che hanno – da diverse stagioni ormai – progetti differenti.

Dove vedere Torino-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al nono posto in classifica con 44 punti, il Torino – con un po’ di impegno in più – avrebbe potuto puntare all’Europa, ma ha perso fin troppi treni, come dimostrato dall’ultimo ko, subito in rimonta dall’Empoli. La Juventus è invece terza a quota 62 ed è tornata a vincere contro la Fiorentina, con la necessità di evitare altre battute d’arresto. Scopriamo allora dove poter vedere Torino-Juventus, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha ottenuto un posto di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha modo di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile si apre a due possibilità: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Saranno così necessari pochi passaggi, ciccando sul link diretto che rimanda al sito.

Passando alla questione Sky, la carta delle offerte si rivela diversa. Per cil che concerne la Serie A, vengono garantiti tre match per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli incontri di caratura europea, cioè quelli relativi a Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio riesce poi a impreziosirsi grazie alla presenza di altri sport, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà perdersi in appena qualche passaggio, potendo cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviato il discorso sulle piattaforme, si giunge al nocciolo della questione: Torino-Juventus sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico Grande Torino del medesimo capoluogo piemontese. Ricordiamo sempre l’importanza di avere una VPN con sé durante la navigazione su internet.

Torino-Juventus, probabili formazioni

I granata per chiudere al meglio la stagione, i bianconeri per non perdere altri punti.

Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Chi riuscirà ad imporsi sull'altra?