Mercoledì: dove vedere in streaming la serie di Tim Burton

Dove vedere Mercoledì Addams in streaming e tutto quello che c’è da sapere sulla serie firmata da Tim Burton

Diretta dall’acclamato regista Tim Burton, Mercoledì (titolo originale Wednesday) è una serie TV uscita nel 2022 di genere horror-comedy di cui tutti parlano, che ha battuto ogni record di visualizzazioni anche rispetto alle stagioni di Stranger Things, divenendo la serie più vista in assoluto in una settimana, e ha dato vita anche a una moltitudine di trend su TikTok.

Annunciata nel febbraio del 2021, questa serie live action porta sullo schermo le vicende di Mercoledì Addams, il celebre personaggio creato nel 1940 da Charles Addams come parte della famiglia Addams e negli anni divenuto una vera e propria icona per gli spettatori, qui interpretata da Jenna Ortega.

Qualche informazione sulla serie

Prodotta da 1.21 Films, Glickmania Media, Tee and Charles Addams Foundation e MGM Television, la serie vede nel cast anche Catherine Zeta Jones e Christina Ricci, la Mercoledì Addams dei film degli anni Novanta.

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Dove vedere Mercoledì in streaming

È possibile vedere o ri-vedere gli episodi di Mercoledì in streaming su Netflix. Sarà possibile pertanto vedere tutto il cast di Mercoledì: Jenna Ortega è Mercoledì, Catherine Zeta Jones è Morticia, Luis Guzman è Gomez, Isaac Ordonez è Pugsley, Christina Ricci è Marilyn Thornhill, Gwendoline Christie è la preside Larissa Weems, Jamie McShane è Sheriff Galpin, Percy Hynes White è Xavier Thorpe, Hunter Doohan è Tyler Galpin, Emma Myers è Enid Sinclair, Joy Sunday è Bianca Barclay, Naomi J Ogawa è Yoko Tanaka, Moosa Mostafa è Eugene Ottinger, Georgie Farmer è Ajax Petropolus, Riki Lindhome è la Dr.ssa Valerie Kinbott. Non dubitiamo, infine, che anche la chiacchierata seconda stagione sarà disponibile sulla stessa piattaforma.

