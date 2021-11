CoD Vanguard: guida a come giocare online con gli amici

L‘ultimo capitolo di Call of Duty vi permette di partecipare a intense battaglie in multiplayer con i vostri amici. Vediamo come giocare online con gli amici in CoD Vanguard

Call of Duty Vanguard è l’ultimo capitolo del franchise di Call of Duty. In questa nuova iterazione della serie verrete riportati al duro mondo della seconda guerra mondiale. Non sorprende che il multiplayer sia già una hit per il pubblico. I giocatori non vedono infatti la voglia di entrare in prima persona in squadra con i propri amici e dimostrare le proprie skill sul campo. Scopriamo in questa guida come giocare online con gli amici in CoD Vanguard.

Fratelli d’arme

Vanguard è finalmente arrivato. Dopo rumor e presentazioni ufficiali, il titolo è disponibile per tutte le console e PC. Il fortunato brand di Activision ritorna con un setting che farà felici molti giocatori. Vanguard è infatti ambientato nell’epoca buia della seconda guerra mondiale. Non è l’unico ritorno però, perché quest’anno torna anche la classica campagna single player. Quest’ultima è stata rinnovata e promette una narrazione che segue le vicende di un gruppo di soldati scelti, ognuno con delle caratteristiche uniche, all’interno di diversi scenari bellici europei. Tuttavia, il nucleo centrale del gioco, rimane, come da tradizione, il multiplayer.

Primi passi – CoD Vanguard: come giocare online con gli amici

Per giocare con i vostri amici preferiti innanzitutto dovrete ovviamente avere installato il gioco e accedere al game hub. In questo menu vedrete tutti i titoli della serie: Vanguard, Warzone, Black Ops: Cold War e Modern Warfare. Andate ora su Vanguard e scegliete l’opzione nel menu in alto a destra indicata con una lista di amici e opzioni social. A questo punto vi si apriranno diverse opzioni: clans, friends, party, recent players, e inbox. Andate sugli amici e aggiungete tutti i vostri amici Activision. Tuttavia, se siete sulla stessa console dei vostri amici, assicuratevi di averli aggiunti e che abbiano il gioco.

Se invece non siete sulla stessa console, usate l’opzione Add Activision Friends. Qui potete cercare gli amici tramite il loro account Activision, Console ID (PSN ID o Xbox Gamertag), il nome console o il nome PC. Aggiungendo un ID Activision, verrà mostrato il relativo nome seguito dal simbolo speciale (#). I vostri amici che hanno già giocato CoD precedenti dovrebbero già essere aggiunti nella lista. A questo punto, proseguiamo la nostra guida su come giocare online con gli amici in CoD Vanguard andando a scoprire come creare o aggiungersi ai Clan.

Creare e partecipare ai Clan – CoD Vanguard: come giocare online con gli amici

Se desiderate creare un Clan in cui aggiungere i vostri amici, seguite le semplici guide nella tab Clan nel menu Social. A questo punto il gioco vi farà mettere un nome al Clan e aggiungere un personale tag composto da 5 personaggi originali. Una volta fatto questo, confermate e accedete ai menu emblema del Clan, privacy, cerca etichette e altre opzioni per personalizzare l’esperienza. Ora potete ufficialmente invitare i vostri amici e prepararvi alle partite scegliendo i set up che volete.

Potrete invitare ora i vostri amici direttamente dalla lista amici. Una volta invitati, essi riceveranno una notifica e potranno rispondere nel menu inbox. Ricordate che potete sempre eliminare il Clan se desiderate, ma questo cancellerà ogni progresso effettuato e sarà un’operazione irreversibile. I vantaggi di appartenere ad un Clan sono diversi, potete infatti guadagnare armi bonus così come Operatori o Clan XP. Ogni membro del Clan potrà contribuire all’ottenimento dei Clan XP individualmente.

Cross play per giocare tutti insieme – CoD Vanguard: come giocare online con gli amici

Un ultimo appunto riguardante i Clan è che, sorprendentemente, se decidete di passare ad un altro capitolo di Call of Duty non dovrete crearne uno nuovo. Tutti i Clan creati saranno infatti condivisi tra i vari titoli Activision. A questo punto, se siete interessati a sapere se il cross play è attivo, andate in qualsiasi menu multiplayer e premete il comando per le opzioni o qualunque altro comando che apra i settaggi. Aprite la tab Account & Network e assicuratevi che le opzioni crossplay and crossplay siano attivi a seconda delle vostre preferenze. Tuttavia, se volete giocare con persone in cross play (ovvero con persone che giocano su una piattaforma diversa dalla vostra), preparatevi a scontrarvi con giocatori che utilizzano mouse e tastiera.

Conclusione

Ricapitolando, in questa guida su come giocare online con gli amici all’interno di CoD Vanguard abbiamo visto come aggiungere gli amici, come settare i Clan e come prepararsi per giocare in modalità cross play con altri giocatori. Una volta messe in ordine tutte le impostazioni, siete pronti per immergervi nelle nuove 20 mappe imbracciando le oltre 35 armi disponibili. Per approfondire il titolo andate a leggere le nostre guide, da come giocare in maniera ottimale su PC a come trovare le migliori armi per il multiplayer. Ricordiamo che Call of Duty Vanguard è disponibile adesso per PS4, PS5, Xbox One, Series S/X e PC.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, guide e approfondimenti, seguite le pagine di tuttoteK.