Ordini Immediate or Cancel (IOC): come funzionano nei mercati volatili

Che cosa sono gli ordini Immediate or Cancel e come funzionano nei mercati volatili? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Il trading nei mercati finanziari si è evoluto moltissimo nel corso degli anni e la digitalizzazione delle piattaforme ha permesso ai broker di offrire più strumenti che aumentano le possibilità di successo degli operatori. Nonostante non ci siano garanzie di profitto, alcuni strumenti aiutano i trader a gestire meglio i propri rischi.

L’ordine “Immediate or Cancel” (IOC) è uno di questi strumenti avanzati che consentono ai trader di controllare i propri ordini di trading, permettendo loro di prendere decisioni rapide in mercati volatili.

Analizziamo più in dettaglio gli ordini “Immediate or Cancel” e il loro funzionamento.

Capire gli ordini “Immediate or Cancel”

Gli ordini “Immediate or Cancel” (IOC) sono uno strumento che consente agli investitori di eseguire rapidamente gli ordini inviati e di ignorare qualsiasi parte dell’ordine che non possa essere soddisfatta immediatamente.

Gli ordini IOC si concentrano sull’utilizzo del prezzo di mercato nel momento esatto dell’esecuzione, cercando di soddisfare la quota maggiore possibile dalla posizione elaborata e cancellando automaticamente qualsiasi ordine parziale che non possa essere eseguito.

Pertanto, l’ordine di mercato viene eseguito rapidamente, evitando fluttuazioni di prezzo nei mercati volatili, specialmente in situazioni in cui la liquidità diminuisce o il flusso cambia a causa delle dinamiche di mercato o delle notizie.

Nelle classi di asset instabili o volatili, potrebbe essere impossibile eseguire l’intero ordine al prezzo specificato. Di conseguenza, gli ordini IOC cercano di soddisfare la quota maggiore possibile al prezzo corrente e ignorano qualsiasi parte dell’ordine che richieda più tempo di elaborazione.

In definitiva, questi ordini puntano a sfruttare il prezzo attuale piuttosto che a eseguire l’intera posizione.

Come funzionano gli ordini IOC?

Immaginiamo che un trader voglia acquistare 500 azioni Apple. Può scegliere il prezzo desiderato per l’esecuzione immediata e l’elaborazione dell’ordine, ottenendo il maggior numero possibile di azioni al prezzo preferito.

Proseguendo con l’esempio, se il trader desidera acquistare a $100 per azione ma il software di trading offre solo 400 azioni a questo prezzo, l’ordine IOC verrà eseguito. In questo modo, verranno acquistate 400 azioni a $100 e le restanti 100 azioni verranno automaticamente cancellate, indipendentemente dalla direzione futura del prezzo.

Nonostante il prezzo possa potenzialmente scendere, gli ordini “Immediate or Cancel” danno la priorità all’esecuzione rapida rispetto all’ottimizzazione del prezzo.

In un altro scenario, se il prezzo di mercato corrente è di $100 per azione ma il trader decide di acquistare a $99, l’ordine IOC non verrà elaborato e sarà immediatamente cancellato perché il prezzo desiderato non è stato raggiunto direttamente.

Anche se il prezzo potrebbe scendere a $99 pochi secondi dopo, il meccanismo IOC privilegia la rapidità di esecuzione rispetto al prezzo, favorendo decisioni immediate.

Vantaggi degli ordini di trading IOC

Gli investitori hanno stili diversi; alcuni speculano sui prezzi e possono rimanere in attesa per ottenere l’affare migliore, mentre altri preferiscono l’esecuzione tempestiva utilizzando gli ordini IOC, sfruttando i seguenti vantaggi:

Riduzione al minimo dell’impatto delle fluttuazioni di prezzo

I trader di azioni, criptovalute e altri mercati volatili devono generalmente affrontare l’impatto di rapide fluttuazioni di prezzo e cambiamenti di tendenza momentanei durante l’inserimento degli ordini. Pertanto, gli ordini IOC garantiscono l’esecuzione al valore specifico impostato e l’annullamento di qualsiasi ordine soggetto a variazioni di prezzo.

Esecuzione parziale dell’ordine

Gli ordini IOC puntano anche sulla flessibilità, consentendo agli operatori di eseguire quante più azioni desiderate al prezzo specificato, che si tratti dell’intero ordine o di una parte di esso. In questo modo, gli investitori possono sfruttare le opportunità di prezzo che possono cambiare in qualsiasi momento.

Ordini IOC vs. Ordini FOK

Gli ordini IOC vengono spesso confrontati con il meccanismo “Fill-or-Kill” (FOK), che presenta alcune somiglianze con il metodo “Immediate-or-Cancel” (IOC), ma con una differenza sostanziale.

Entrambe le tipologie di ordini si concentrano su un singolo aspetto del mercato, come il tempo, il prezzo o la posizione. Ad esempio, un ordine IOC si focalizza sull’elaborazione immediata al prezzo specificato e ignora qualsiasi parte dell’ordine che non possa essere eseguita.

D’altra parte, gli ordini Fill-or-Kill (FOK) si concentrano sul completamento dell’intero ordine nella sua interezza, adattandosi a qualsiasi prezzo e fluttuazione di mercato. L’ordine FOK mantiene la posizione aperta fino a quando non viene soddisfatta l’intera quantità richiesta di azioni, monete o valute.

Sebbene gli ordini IOC siano cruciali in scenari critici dal punto di vista temporale, è essenziale distinguerli da altri meccanismi di trading. Gli ordini Fill-Or-Kill (FOK), All-Or-None (AON) e Good-Til-Cancelled (GTC) hanno tutti un ruolo nel mondo del trading. Tuttavia, gli ordini FOK, in particolare, fungono da concorrenti diretti degli ordini IOC, concentrandosi sul completamento dell’intera posizione del trader.