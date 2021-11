Scopriamo insieme, in questa breve guida, come livellare velocemente le armi in Call of Duty: Vanguard, quali strategie e quali modalità sfruttare per rendervi completamente invincibili sul fronte equipaggiamento?

Di Call of Duty: Vanguard vi abbiamo ormai parlato in ogni salsa, confermando le nostre prime tiepide impressioni iniziali con due recensioni del nuovo capitolo del franchise di Activision, una dedicata alla campagna giocatore singolo e una al multiplayer. Un capitolo che, lo ammettiamo, speravamo fosse molto di più sia dal lato meramente tecnico, sia da quello dell’inventiva. Probabilmente Activision ha voluto volare basso per quest’ultima iterazione cross-gen, e puntare tutto al prossimo capitolo di cui già si è iniziato a parlare. Intanto, però, stiamo continuando a macinare partite su partite nel multiplayer online e a sconfiggere orde di Zombie nella modalità dedicata, che riprende, anche in modo abbastanza interessante, quella iniziata in Black Ops Cold War. Veniamo però ora al punto di questo articolo: parliamo di armi.

Prima di iniziare

Come ottenere punti esperienza? | Call of Duty: Vanguard, come livellare velocemente le armi

Il sistema di level up per le armi di Call of Duty: Vanguard riprende molto quello dei primi capitoli iniziali del franchise. Potrete guadagnare punti esperienza per i vostri equipaggiamenti mortali giocando sia nella modalità multiplayer, sia in Zombies, dipendentemente da quale preferite. Considerate che per portare al massimo tutte le armi serviranno davvero molte ore di grind, quindi vi consigliamo, per non annoiarvi, di cambiare modalità ogni tanto.

I modi per ottenere punti esperienza per le armi sono essenzialmente due: le uccisioni e completare le partite della modalità multiplayer (o i round di Zombies). Una volta ottenuta una certa quantità di punti esperienza, la vostra arma salirà di livello e potrete sbloccare, via via, accessori sempre più preziosi che potranno aiutarvi nelle partite, o skin particolari da utilizzare per personalizzare il vostro arsenale.

Le modalità | Call of Duty: Vanguard, come livellare velocemente le armi

Se ci focalizziamo sul multiplayer di Call of Duty: Vanguard, esistono alcune modalità specifiche che permettono di livellare più velocemente le vostre armi, ad esempio “Cerca e Distruggi” o “Dominio”, o comunque in generale le modalità le cui partite saranno inevitabilmente più lunghe. Questo perché, in generale, le partite più lunghe aumentano necessariamente il “fattore rischio” per ciascun giocatore, che sarà ovviamente soggetto a più uccisioni rispetto a quelle più veloci, come Deathmatch a Squadere o Tutti contro Tutti. Al contempo, però, avrete anche la possibilità di uccidere di più.

Inoltre, se selezionerete la difficoltà Veterano, i ritmi di gioco saranno decisamente più veloci e meno controllabili per chi non ha ancora preso mano con Call of Duty: Vanguard, ma avrete la possibilità di ottenere un grande quantitativo di punti esperienza.

Tips and tricks | Call of Duty: Vanguard, come livellare velocemente le armi

Possiamo anche prendere in considerazione alcuni trucchetti utili a livellare velocemente le vostre armi in Call of Duty: Vanguard, partendo ad esempio dall’idea di equipaggiare il vostro operatore scelto con il kit “Surplus”, che aumenta il quantitativo di esperienza generato da ogni kill che effettuerete. Inoltre, alcuni operatori avranno nel loro albero di ranking, boost esperienza per specifiche armi. Ad esempio, quando Wade raggiunge il livello 12, otterrete 1500 punti esperienza per l’arma Type 100.

Fate quindi attenzione, quando scegliete l’arma da livellare in quel particolare momento di grind, anche a quale Operatore decidete di scegliere. Alcuni potrebbero avere, fra i loro bonus di rank up, qualche boost particolare che potrebbe accorrere in vostro aiuto.

E questo è tutto per la nostra guida sul come livellare velocemente le armi in Call of Duty: Vanguard.