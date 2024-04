Realme GT Neo6 SE: ufficiale con Snapdragon 7+ Gen 3

Ufficiale il nuovo Realme GT Neo6 SE, con Snapdragon 7+ Gen 3 si prospetta un vero e proprio campione della fascia media

Dalla Cina arriva un nuovo contendente per il titolo di campione della fascia media: Realme GT Neo6 SE. Dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e tecnologia LTPO, un potente processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 e una ricarica superveloce da 100W, uno smartphone con tutte le carte in regola per conquistare il mercato.

Realme GT Neo6 SE: un display da urlo

Il punto di forza di Realme GT Neo6 SE è senza dubbio il suo display. Con una diagonale di 6,78 pollici, una risoluzione di 2.780 x 1.264 pixel e una luminosità di picco di 6.000 nits, questo pannello AMOLED offre una qualità visiva eccellente, perfetta per godersi film, serie TV e giochi in alta definizione. La tecnologia LTPO permette inoltre di adattare la frequenza di aggiornamento del display in base alle esigenze, garantendo fluidità e consumi energetici ottimizzati.

Realme GT Neo6 SE: prestazioni senza compromessi

Sotto la scocca troviamo invece il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, una versione potenziata del già ottimo Snapdragon 7+ Gen 2. Accompagnato da fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, questo chipset garantisce prestazioni fluide e reattive in qualsiasi situazione, anche con le applicazioni più impegnative.

Realme GT Neo6 SE è dotato di una batteria da 5.500 mAh che garantisce un’autonomia di tutto rispetto. Ma la vera chicca è la tecnologia di ricarica SuperVOOC da 100W, che permette di ricaricare la batteria da 0 al 100% in soli 20 minuti.

Fotocamera e design

Il comparto fotografico di Realme GT Neo6 SE è composto da una fotocamera anteriore da 32 megapixel e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Disponibilità e prezzo

Lo smartphone sarà disponibile in Cina a partire dal 17 aprile in due colorazioni: Liquid Silver Knight e Cangye Hacker. I prezzi partono da 1.799 yuan (circa 230 euro) per la versione 8GB+256GB e arrivano a 2.499 yuan (circa 320 euro) per la versione 16GB+512GB. Al momento non ci sono informazioni sulla disponibilità in Europa, ma ci aspettiamo che Realme annunci l’arrivo del dispositivo nel nostro continente nelle prossime settimane.

Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!